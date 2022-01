RUMEUR sur Call of Duty : les 3 prochains épisodes sortiront aussi sur PlayStation, dont un Warzone 2

Le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft a forcément soulevé la question de l'exclusivité des prochaines productions de l'éditeur. Tout ce que nous savons, c'est que Microsoft s'engage à respecter les contrats déjà signés avec PlayStation, notamment dans le cadre de la série Call of Duty.

With other recent acquisitions such as Bethesda and Obsidian, Microsoft fulfilled existing contracts and then released or announced subsequent games for PC and Xbox — no PlayStation. — Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022

Selon Bloomberg, cela implique que de futurs épisodes sortiont bien chez le concurrent direct. Jason Schreier, encore lui, rapporte que les 3 prochains jeux seront bien disponibles sur PS4 et/ou PS5. Et il s'avance même en indiquant qu'il s'agira des productions d'Infinity Ward (possiblement Call of Duty: Modern Warfare 2) et Treyarch, attendues pour 2022 et 2023, et d'une nouvelle itération de Call of Duty: Warzone également prévue pour l'année prochaine.

Oui, Activision préparerait bien une suite au free-to-play à succès de 2020. Nul ne sait à quoi elle pourrait ressembler, mais étant donné que les développeurs n'ont déjà pas hésité à changer radicalement les maps et le contenu de la première version et qu'ils pourraient encore le faire, nous pouvons espérer une évolution majeure. Avec un gameplay inédit, de vraies technologies next-gen, ou d'autres surprises ? Et toujours gratuit ? Seul l'avenir nous le dira.

Toujours est-il que, à partir de 2024, l'avenir de Call of Duty sur PlayStation est davantage compromis, mais pas impossible non plus. Microsoft en profitera-t-il d'ailleurs pour revoir la stratégie de sortie annuelle de la saga ? Wait & see. Pour les retardataires, Call of Duty: Vanguard est sinon disponible à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.