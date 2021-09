RUMEUR sur Call of Duty : un nouveau Modern Warfare avec des cartels colombiens en 2022

Plutôt que de proposer un épisode entièrement inédit, Activision et Infinity Ward avaient fait le pari de livrer le remake Call of Duty: Modern Warfare en 2019. Même s’il partageait de nombreux éléments scénaristiques et de gameplay avec Call of Duty 4: Modern Warfare, il emmenait la licence vers de nouveaux horizons, notamment via son Multijoueur et ses liens avec Warzone.

Nous avons depuis eu droit à Call of Duty: Black Ops Cold War et prochainement Call of Duty: Vanguard (disponible à partir de 74,99 € sur Amazon.fr), mais en 2022, ce sera à nouveau au tour d’Infinity Ward de proposer un jeu dont il mène le développement. Et d’après deux insiders connus du milieu, il s’agirait d’une suite de ce Call of Duty: Modern Warfare ! Tom Henderson, habitué des leaks sur la saga et sur Battlefield, l’a déclaré sur Twitter, en indiquant qu’elle était pour le moment surnommée Project Cortez, tandis qu’Andy Robinson de VGC précise que ses sources lui ont confié que l'histoire tournerait autour de « forces spéciales étasuniennes menant une guerre secrète contre les cartels de la drogue colombiens ».



Le scénario s'éloignerait donc cette fois clairement du Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009, ce qui pourrait obliger Infinity Ward à opter pour un titre différent : allons-nous vers un sous-titre apposé lourdement à la Black Ops Cold War, type Modern Warfare Cartel ? Inutile de trop s'avancer, car l'officialisation ne devrait pas survenir avant l'été 2022, et qu'il ne s'agit rappelons-le que de rumeurs.