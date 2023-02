RUMEUR : Call of Duty, finalement un nouveau jeu complet dans l'univers de Modern Warfare en 2023, sa date de sortie déjà connue

L'avenir de la franchise se joue actuellement en coulisses, alors que l'éventuelle exclusivité Xbox de la licence fait débat et freine le rachat d'Activision par Microsoft. L'éditeur continue cependant à préparer le futur de la série comme si de rien n'était, et selon des bruits de couloirs, il ne devait pas y avoir de nouvel épisode en 2023, alors que Treyarch développerait un projet pour 2024, et que plusieurs studios se pencheraient sur des extensions solo et multijoueur payantes pour Call of Duty: Modern Warfare II.



Finalement, les plans auraient changé. D'après de nouvelles rumeurs, rapportées par Insider Gaming et validées par Jason Schreier de Bloomberg, les projets d'extension auraient été transformés en un nouvel épisode premium, complet et stand-alone, quand bien même son univers serait lié à celui de Modern Warfare II. C'est Sledgehammer Games qui dirigerait le développement, comme toujours avec des équipes de nombreux studios d'Activision pour l'appuyer. Et il proposerait bien une campagne et des cartes Multijoueur, qui pourraient pour beaucoup être des remakes de maps déjà connues.

Le titre officiel n'est pas connu (Call of Duty: Modern Warfare III ?), mais la date de sortie serait déjà calée au 10 novembre 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Avant cela, une bêta exclusive à PlayStation aurait lieu du 6 au 10 octobre, suivi par une bêta sur toutes les plateformes du 12 au 16, et un accès anticipé à la campagne serait proposé avec les précommandes à partir du 2 novembre. Le plan semble bien huilé, et il s'agirait de la première fois qu'une histoire se poursuivre avec 2 jeux payants d'une année sur l'autre.

S'il est avéré, le jeu aura très certainement du contenu lié à Warzone 2.0 lors de son année d'exploitation, reste à savoir s'il sera vendu à plein pot, et s'il sera possible de conserver sa progression acquise en Multijoueur dans Modern Warfare II (disponible à partir de 64,99 € à la Fnac).