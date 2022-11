Call of Duty sur PlayStation : Phil Spencer (Xbox) d'accord pour signer un long contrat avec Sony

Le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft est loin d'être terminé, il faut dire Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment a évidemment peur de perdre les Call of Duty sur PlayStation, eux qui se vendent comme des petits pains (le dernier CoD: MWII l'a encore montré récemment).

De son côté, Phil Spencer, responsable de la branche Xbox chez Microsoft, est plus ouvert à la discussion, rappelant au début du mois que les prochains Call of Duty sortiront bien sur les PlayStation de Sony. Mais Jim Ryan n'y croit pas vraiment, il avait dévoilé l'existence d'un contrat entre Microsoft et Sony, le premier promettant de sortir les Call of Duty sur PlayStation jusqu'en 2026 ou 2027. Un contrat, c'est un paquet de petites lignes à la signification parfois un peu floue, mais Phil Spencer ne veut filouter personne.

Dans un récent podcast de Decoder, le patron de Xbox a donc réitéré ses propos de vouloir sortir les Call of Duty sur PlayStation et a détaillé son point de vue pour éviter les entourloupes :

La question n'est pas qu'à un certain moment, je coupe l'herbe sous le pied de la PlayStation 7 en disant « ah ah, vous n'avez tout simplement pas écrit le contrat pour assez longtemps ». Il n'y a pas de contrat qui pourrait être écrit et disant « pour toujours ». Cette idée que nous écrivions un contrat avec les mots « pour toujours », je pense que c'est un peu idiot, mais pour prendre un engagement à plus long terme avec lequel Sony et les régulateurs seraient à l'aise, je n'ai aucun problème avec ça.

Concernant le format de distribution, Phil Spencer rassure également :

Call of Duty, nativement, sur PlayStation. Pas de lien avec l'inscription au Game Pass, pas de streaming. S'ils veulent une version en streaming de Call of Duty, nous pouvons également le faire, tout comme nous le faisons sur nos propres consoles.

Bien évidemment, entre les déclarations lancées pendant les interviews publiques et les contrats signés en privé, il y a tout un monde. Pour rappel, le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft est analysé par plusieurs organismes de régulation du marché pour éviter tout monopole ou situation de concurrence déloyale, notamment dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Autant dire que le champagne va rester un moment au frais chez Microsoft en attendant la finalisation de ce rachat à 68,7 milliards de dollars.

