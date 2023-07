Call of Duty : Microsoft signe un accord avec Sony pour garder la franchise sur les PlayStation

Les choses bougent enfin concernant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Depuis l'annonce, Sony mettait en garde contre le possible monopole de son concurrent américain, et craignait surtout de perdre la franchise Call of Duty, multiplateforme, mais qui se vend essentiellement sur ses PlayStation.

Tout récemment, la Federal Trade Comission américaine a été désavouée en justice, il reste encore la CMA britannique à convaincre, mais le rachat devrait être conclu très prochainement. Cela n'empêche pas Microsoft de faire un grand pas en avant qui devrait rassurer les joueurs. Phil Spencer, patron de Xbox, vient d'annoncer que Microsoft a signé un accord contraignant avec PlayStation pour que les jeux Call of Duty continuent de sortir sur les machines japonaises, même après l'acquisition d'Activision Blizzard. C'est du gagnant-gagnant, car Microsoft sera l'éditeur des jeux et touchera donc un joli pourcentage à chaque vente sur PlayStation, et les joueurs sur PS5 pourront profiter de leur FPS chaque année.

Pour rappel, les accords contraignants obligent les deux parties à respecter le contrat signé, sans quoi l'affaire peut être trainée devant les tribunaux si l'une des deux parties enfreint l'accord. Ce que ni Microsoft ni Sony ne veut, tout devrait bien se passer à l'avenir pour Call of Duty, même si les autres franchises du groupe n'ont pas droit à ce même traitement. Vous pouvez retrouver Call of Duty: Modern Warfare II à 55,27 € sur Amazon.