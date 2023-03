Activision Blizzard : Sony a peur que Microsoft sabote les Call of Duty sur PlayStation

Il y a maintenant plus d'un an, Microsoft annonçait le rachat du groupe Activision-Blizzard et de toutes ses licences. Rapidement, le constructeur des Xbox avait déclaré qu'il ne comptait pas priver les PlayStation de ces jeux, il faut dire que les Call of Duty sont ultra populaires sur les consoles de Sony.

Mais la firme japonaise ne voit évidemment pas d'un bon œil ce rachat, expliquant régulièrement que la concurrence serait mise à mal s'il était validé par les différents organismes. Dans un document transmis à la CMA anglaise, Sony craint que Microsoft ne sabote les versions de Call of Duty sur PlayStation :

Microsoft pourrait publier une version PlayStation de Call of Duty où les bugs et les erreurs n'apparaissent qu'au niveau final du jeu ou après des mises à jour ultérieures. Même si de telles dégradations pouvaient être rapidement détectées, tout remède arriverait probablement trop tard, date à laquelle la communauté des joueurs aurait perdu confiance en PlayStation en tant que lieu incontournable pour jouer à Call of Duty. En effet, comme l'atteste Modern Warfare II, Call of Duty est le plus souvent acheté dans les premières semaines de sa sortie. Si l'on apprenait que les performances du jeu sur PlayStation étaient pires que sur Xbox, les joueurs de Call of Duty pourraient décider de passer sur Xbox, de peur de jouer à leur jeu préféré dans une version de seconde zone ou moins compétitive.

Sony détaille et explique que les versions PlayStation de Call of Duty pourraient être privées de certaines fonctionnalités liées à la manette DualSense, comme les retours haptiques, ou encore souffrir d'un manque d'investissement dans l'expérience multijoueur. Le constructeur japonais ne lâche évidemment pas l'affaire, qui est loin d'être terminée.

