Activision Blizzard : Ubisoft vient à la rescousse de Microsoft pour le cloud gaming !

Source: Ubisoft et The Verge

Les rebondissements dans le rachat d'Activision Blizzard (et King) ne sont pas encore terminés. En effet, la date limite pour la fusion-acquisition avait été repoussée à octobre pour permettre à Microsoft de finaliser l'opération après que la FTC ait été désavouée en justice. Il restait toutefois une épine dans le pied du géant, à savoir la CMA au Royaume-Uni, qui bloquait le rachat localement par peur de son impact sur le cloud gaming à l'avenir. Eh bien, une solution plutôt inattendue a été trouvée, qui va faire le bonheur d'un autre éditeur : Ubisoft !

Comme le rapporte The Verge, Microsoft a tout simplement décidé de vendre les droits du jeu dans le cloud à Ubisoft, avec comme assurance que tous ceux sortant dans les 15 ans à venir seront concernés, de quoi bien gonfler l'offre Ubisoft+. Voici ce qu'a déclaré Brad Smith, président de Microsoft :

Pour répondre aux inquiétudes concernant l'impact du projet d'acquisition sur le streaming de jeux dans le cloud soulevées par l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (la CMA, NDLR), nous restructurons la transaction pour acquérir un ensemble plus restreint de droits. Cela inclut la signature d'un accord effectif à la clôture de notre fusion qui transfère les droits de streaming cloud pour tous les jeux Activision Blizzard sur PC et consoles, actuels et nouveaux sortis au cours des 15 prochaines années à Ubisoft Entertainment SA, l'un des principaux éditeurs de jeux mondiaux. Les droits seront à perpétuité. Ubisoft compensera Microsoft pour les droits de streaming cloud des jeux d'Activision Blizzard via un paiement unique et via un mécanisme de tarification de gros basé sur le marché, y compris une option prenant en charge une tarification basée sur l'utilisation. Cela donnera également à Ubisoft l’opportunité de proposer les jeux d’Activision Blizzard aux services de cloud gaming exécutant des systèmes d’exploitation non Windows.

Ubisoft annonce ainsi de son côté qu'il proposera donc les productions d'Activision Blizzard via l'abonnement Ubisoft+ Multi Access, dont les Call of Duty. Il sera en mesure de les proposer à d'autres fournisseurs de cloud gaming et fabricants de consoles, dont PlayStation via Ubisoft+ Classics. Amazon Luna, les PC et évidemment les consoles Xbox sont évoqués, de quoi lever les craintes de la CMA ?

Chris Early, Senior Vice President, Strategic Partnerships and Business Development chez Ubisoft, y a également été de son commentaire :

Nous nous engageons à offrir des expériences incroyables à nos joueurs, où qu'ils choisissent de jouer. Au cours des 15 dernières années, nous avons construit et perfectionné notre écosystème de services et de distribution en ligne pour en faire l’un des plus complets du secteur. L’accord d’aujourd’hui offre aux joueurs encore plus d’opportunités d’accéder et de profiter de certaines des plus grandes marques de jeux vidéo.

Les détails quant à la mise à disposition des jeux d'Activision Blizzard au catalogue Ubisoft+ et d'autres plateformes de cloud gaming seront communiqués ultérieurement. Espérons qu'aucune hausse des tarifs ne vienne s'ajouter à la fête.

Par ailleurs, les accords déjà passés avec Boosteroid et Ubitus, mais aussi NVIDIA et Nware restent d'actualité, de même que les obligations légales envers la Commission européenne. Pour finir, la directrice générale de la CMA Sarah Cardell a commenté la nouvelle :

Ce n’est pas un feu vert. Nous évaluerons soigneusement et objectivement les détails de l'accord restructuré et son impact sur la concurrence, notamment à la lumière des commentaires de tiers. Notre objectif n'a pas changé : toute décision future concernant ce nouvel accord garantira que le marché en pleine croissance du cloud gaming continue de bénéficier d'une concurrence ouverte et efficace qui stimule l'innovation et le choix.

Le feuilleton est donc encore loin d'être terminé...