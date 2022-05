PlayStation Plus : la liste des démos et jeux classiques, PS4 et PS5 des nouveaux abonnements dévoilée, Ubisoft+ s'invite enfin chez Sony

Ça ne vous a sans doute pas échappé, le PlayStation Plus va faire peau neuve d'ici quelques semaines en intégrant les fonctionnalités du PS Now, avec pour résultat une offre qui se déclinera en trois abonnements distincts : Essential, Extra et Premium. Les deux plus hauts paliers donneront notamment accès à un catalogue de jeux PS4 et PS5, ainsi qu'à des titres des générations passées pour l'option la plus chère, et même quelques démos. C'est donc tout naturellement que Sony Interactive Entertainment fait à présent le point sur les productions auxquelles nous pourrons prétendre si nous y souscrivons via le PlayStation Blog. Et bien entendu, tous permettront comme d'habitude de récupérer chaque mois des titres sans frais supplémentaires, jouables tant que nous restons abonnés.

Comme vous allez le lire ci-dessous, une partie des jeux provient d'Ubisoft, car l'éditeur va enfin amener Ubisoft+ sur les consoles PlayStation dans un futur proche (les modalités restent à définir) et, en attendant, va proposer des titres sous la bannière Ubisoft+ Classics, qui seront réservés aux abonnés Extra et Premium.

Catalogue des jeux PS4 et PS5 (PlayStation Plus Extra et Premium**/Deluxe)

Notre objectif est d’ajouter des jeux d’exception au service PlayStation Plus pour le plus grand plaisir des joueurs. Je suis ravi de vous présenter une sélection du contenu qui sera disponible avec les plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe. La liste des jeux à jour sera publiée sur PlayStation.com dès que le service sera disponible dans votre région.

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall | Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded | Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection | Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Partenaires tiers

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells | Motion Twin, PS4

Far Cry 3 Remaster*** | Ubisoft, PS4

Far Cry 4*** | Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

For Honor*** | Ubisoft, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD, PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

SoulCalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole*** | Ubisoft, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Catalogue des classiques (PlayStation Plus Premium**/Deluxe)

Les abonnés PlayStation Plus Premium/Deluxe auront accès à une sélection de classiques. Certains d’eux proposeront des taux de rafraîchissement et une résolution optimisés par rapport à leur version d’origine. Dans certains jeux de la PlayStation originelle et de la PSP, les abonnés découvriront une nouvelle interface utilisateur avec des menus permettant de sauvegarder la partie à tout moment, et même de rembobiner le jeu pour faire une nouvelle tentative.

De plus, les joueurs possédant déjà certaines versions numériques des jeux de la génération PlayStation et PSP n’auront pas besoin d’effectuer un achat séparé ni de se connecter à PlayStation Plus pour jouer à ces jeux sur PS4 ou PS5. Lorsque ces jeux sortiront sur PS4 et PS5, les joueurs pourront se rendre sur le PlayStation Store et télécharger une version pour leur console sans coût supplémentaire s’ils possèdent déjà la version numérique. Certains des jeux seront également individuellement disponibles à l’achat.

En outre, certains classiques remastérisés des générations de consoles précédentes seront ajoutés au plan PlayStation Plus Premium/Deluxe. Découvrez ci-dessous un échantillon des jeux qui seront disponibles.

Catalogue des classiques – PlayStation originelle et PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, PlayStation originelle

Everybody’s Golf | Japan Studio, PlayStation originelle

Kurushi | Japan Studio, PlayStation originelle

Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation originelle

Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation originelle

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Partenaires tiers

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle

Worms World Party | Team 17, PlayStation originelle

Worms Armageddon | Team17, PlayStation originelle

Catalogue des classiques – Remasters

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc : Le Clan des Deimos | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Chronicle | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Everybody’s Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3 | Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Forbidden Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Partenaires tiers

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Jeux PS3 originels (en streaming) (PlayStation Plus Premium**)

Le nouveau PlayStation Plus proposera des jeux PS3 disponibles en streaming sur PS4, PS5 et PC****. Il s’agit des versions originelles et non remastérisées des jeux PS3. Elles seront disponibles au téléchargement pour les abonnés PlayStation Plus Premium situés dans des régions proposant le streaming dans le cloud. Voici un échantillon des jeux PS3 d’origine qui seront disponibles.

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Demon’s Souls | From Software, PS3

echochrome | Japan Studio, PS3

Everybody’s Golf: World Tour | Japan Studio, PS3

Everybody’s Golf 6 | Japan Studio, PS3

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Nexus | Insomniac Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Partenaires tiers

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd, PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd, PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare | Rockstar Games, PS3

Versions d’essai des jeux limitées dans le temps (PlayStation Plus Premium**/Deluxe)

Les versions d’essai des jeux limitées dans le temps vous permettront de tester certains jeux avant de les acheter. Une fois que vous aurez téléchargé la version d’essai d’un jeu complet, vous pourrez y jouer pendant deux heures pour la plupart des jeux. Le temps est uniquement décompté lorsque vous êtes dans le jeu. C’est le moyen idéal d’essayer des jeux avant de les acheter. Si vous achetez le jeu, Les trophées obtenus et données de jeu de la période d’essai seront transférés. Voici certains des titres pour lesquels une version d’essai limitée dans le temps sera proposée.

PlayStation Studios

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Partenaires tiers

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

De nouveaux jeux ajoutés régulièrement

Les jeux présents dans le Catalogue des jeux PlayStation Plus évolueront avec le temps pour que vous ayez toujours de quoi vous occuper.

PlayStation Plus Essential

Une mise à jour mensuelle aura lieu le premier mardi de chaque mois pour le plan PlayStation Plus Essential (et les deux plans supérieurs). De nouveaux jeux PS4 et PS5 seront ajoutés au service, comme c’est déjà le cas actuellement avec PlayStation Plus.

PlayStation Plus Extra et Premium**/ Deluxe

Une mise à jour mensuelle supplémentaire avec de nouveaux jeux aura lieu en milieu de mois pour les plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe. Le nombre de jeux ajoutés chaque mois peut varier.

** Le streaming dans le cloud est actuellement disponible dans les marchés suivants : États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Suisse, Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Norvège, Danemark, Finlande et Suède. Les marchés suivants proposeront l’accès au streaming dans le cloud en juin : Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Malte, Pologne, République de Chypre, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

*** Ce titre est disponible pour les abonnés PlayStation Plus Extra dans le cadre d’Ubisoft+ Classics. L’accès aux jeux Ubisoft+ Classics est un avantage réservé aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium.

**** Le streaming dans le cloud nécessite une connexion Internet avec une vitesse minimale de 5 Mbits/s (15 Mbits/s pour le 1080p). Le streaming peut être indisponible pour certains jeux. Streaming sur PC : réservé aux utilisateurs de plus de 18 ans.