Activision Blizzard : « Call of Duty et d'autres titres » seront « disponibles sur PlayStation au-delà de l'accord existant », la situation de Nintendo à l'étude

La question était sur toutes les lèvres lors du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft : quid de l'avenir des jeux produits par l'éditeur et particulièrement de Call of Duty chez la concurrence ? Phil Spencer avait été clair là-dessus : les accords existants seront honorés, et les prochains épisodes de COD sortiront sur consoles PlayStation. D'après Jason Schreier, cela comprend le volet conçu par Infinity Ward pour 2022, celui de Treyarch pour 2023 et une mystérieuse suite à Call of Duty: Warzone.

Et après ? Les non-dits laissaient présager le pire, mais Brad Smith, vice-président de Microsoft, a levé le voile sur les incertitudes au détour d'un billet sur l'ouverture du Microsoft Store à davantage d'applications. Le message est clair : la société s'est engagée auprès de Sony à rendre « Call of Duty et d'autres titres Activision Blizzard populaires [...] disponibles sur PlayStation au-delà de l'accord existant et à l'avenir ». Tout n'est pas encore clair du côté de chez Nintendo, mais le constructeur souhaiterait faire de même avec cette société.

Tout d'abord, certains commentateurs ont demandé si nous allions continuer à proposer des contenus populaires d'Activision comme Call of Duty sur des plateformes concurrentes comme la PlayStation de Sony. La préoccupation évidente est que Microsoft pourrait rendre ces titres disponibles exclusivement sur la Xbox, ce qui compromettrait les opportunités pour les utilisateurs de PlayStation. Pour être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d'autres titres Activision Blizzard populaires disponibles sur PlayStation pendant la durée de tout accord existant avec Activision. Et nous nous sommes engagés auprès de Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l'accord existant et à l'avenir afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu'ils aiment. Nous souhaitons également prendre des mesures similaires pour soutenir la plateforme à succès de Nintendo. Nous pensons que c'est la bonne chose pour l'industrie, pour les joueurs et pour notre entreprise.

Fans de Call of Duty et compagnie, vous pouvez désormais souffler, même s'il faudra patienter pour savoir exactement à quelle sauce nous serons mangés.