Xbox Game Pass : les Call of Duty, Diablo et Overwatch vont bien être ajoutés au service suite au rachat d'Activision Blizzard

Le rachat de Bethesda Softworks par Microsoft a déjà permis à une bonne partie du catalogue de l'éditeur d'être ajouté au Xbox Game Pass, y compris certains titres très anciens. Il ne serait pas étonnant que le constructeur fasse de même pour les productions d'Activision Blizzard, mais alors que le rachat n'est toujours pas finalisé, rien de concret n'a encore été fait.

Pour rassurer les joueurs ou les autorités de régulation de la concurrence qui évaluent encore cette acquisition, qui doit être finalisée avant le 30 juin 2023, Phil Spencer vient de publier un billet intéressant sur le site de Microsoft. Le directeur de la branche Xbox y explique que l'intention derrière ce rachat est avant tout d'amener les licences d'Activision Blizzard à un public encore plus large, via le Game Pass, le Xbox Cloud Gaming et toujours des sorties multiplateformes. Il a ainsi rappelé que les Call of Duty continueront à sortir sur consoles PlayStation, un engagement qui pourrait ne pas concerner les titres d'autres franchises.

Et il en a profité pour glisser que oui, il est bien prévu que les Overwatch, Diablo et autres Call of Duty arrivent dans le Game Pass. Cela concerne-t-il les épisodes passés ou Xbox va-t-il chambouler toute l'industrie en intégrant Call of Duty: Modern Warfare II (ou son successeur), Overwatch 2 et Diablo IV en day one (ou dès le rachat validé) ? Seul l'avenir nous le dira.

Nous élargissons le choix de deux manières : grâce à la création de Game Pass, qui offre aux joueurs une option d'abonnement ; et en proposant davantage de jeux sur les plateformes mobiles, notamment grâce à notre technologie de streaming de jeux dans le cloud. Les services d'abonnement comme Game Pass rendent les jeux plus abordables et aident les joueurs du monde entier à trouver leur prochain jeu préféré. Game Pass permet aux développeurs d'offrir plus de jeux à plus de joueurs, pas moins. Nous avons l'intention de rendre la bibliothèque de jeux très appréciée d'Activision Blizzard - y compris Overwatch, Diablo et Call of Duty - disponible dans Game Pass et de développer ces communautés de joueurs. En offrant encore plus de valeur aux joueurs, nous espérons continuer à développer le Game Pass, en étendant son attrait aux téléphones mobiles et à tout appareil connecté.

Apporter plus de jeux aux plateformes mobiles, cependant, nécessite de nouvelles capacités. L'expertise que les équipes d'Activision Blizzard apportent dans le développement de jeux pour les plateformes mobiles nous aidera à comprendre comment créer des jeux qui engagent les joueurs du monde entier. De plus, nous espérons que les joueurs seront impatients de jouer aux jeux de console traditionnels d'Activision Blizzard sur d'autres plateformes via notre technologie de streaming de jeux dans le cloud. Cela promet d'ouvrir le jeu mobile, créant de nouvelles opportunités de distribution pour les développeurs de jeux en dehors des magasins d'applications mobiles tout en offrant des expériences captivantes et immersives aux joueurs en utilisant la puissance du cloud. Et nous pouvons étendre le plaisir de jouer aux appareils que les gens possèdent déjà, y compris les téléviseurs intelligents et les ordinateurs portables.

Ce faisant, nous poursuivrons une voie fondée sur des principes. Nous avons entendu dire que cet accord pourrait éloigner des franchises comme Call of Duty des endroits où les gens les jouent actuellement. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà dit, nous nous engageons à rendre la même version de Call of Duty disponible sur PlayStation le jour même du lancement du jeu ailleurs. Nous continuerons à permettre aux gens de jouer entre eux sur toutes les plateformes et sur tous les appareils. Nous savons que les joueurs bénéficient de cette approche parce que nous l'avons fait avec Minecraft, qui continue d'être disponible sur plusieurs plateformes et s'est étendu à encore plus depuis que Mojang a rejoint Microsoft en 2014. Alors que nous étendons notre vitrine de jeux sur de nouveaux appareils et plateformes, nous nous assurerons que nous le faisons d'une manière qui protège la capacité des développeurs à choisir comment distribuer leurs jeux.