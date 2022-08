Bethesda : 5 classiques rejoignent le PC Game Pass et 3 jeux gratuits débarquent sur le Microsoft Store

La QuakeCon est l'occasion de célébrer les productions id Software et Bethesda Softworks dans leur ensemble, y compris les plus anciennes. Il n'est donc pas rare que les studios offrent des incontournables pour remercier la communauté de son engagement, comme il le fait cette semaine avec DOOM 64 à récupérer via l'Epic Games Store.

Mais ce ne sera pas la seule manière d'expérimenter d'anciens titres sans débourser un sou. Déjà, 6 jeux d'antan viennent d'être ajoutés au PC Game Pass : Return to Castle Wolfenstein, Quake 4, Wolfenstein 3D, An Elder Scrolls Legend: Battlespire et The Elder Scrolls Adventures: Redguard. De plus, vous allez pouvoir débloquer directement tous les personnages jouables du free-to-play Quake Champions, mais seulement si vous êtes abonnés Ultimate à 12,99 € par mois.

Ce dernier débarque d'ailleurs enfin sur le Microsoft Store aux côtés de 2 autres titres gratuits : The Elder Scrolls: Arena et The Elder Scrolls: Daggerfall, auparavant déjà disponibles sous la même forme via Steam. Et si toutes ces expériences gratuites ne vous suffisent pas, 3 jeux payants sont eux aussi à présent en vente sur le Microsoft Store pour les joueurs PC : Heretic: Shadow of the Serpent Riders, HeXen: Beyond Heretic et HeXen: Deathkings of the Dark Citadel.

Si vous aimez les titres des années 90, vous avez de quoi faire. Et si vous préférez les productions plus modernes de Bethesda Softworks, une bonne partie d'entre elles est en promotion sur toutes les plateformes pendant plusieurs jours.