BON PLAN Bethesda : un Wolfenstein et 2 The Elder Scrolls gratuits pour l'arrivée des jeux de l'éditeur sur Steam

Bethesda Softworks a décidé de mettre fin à son client Bethesda.net cette année, plus précisément le 11 mai 2022. Il est possible de transférer ses achats et informations sur Steam à compter d'aujourd'hui, et afin de permettre une migration tout en douceur, l'éditeur vient d'ajouter quelques productions qui n'étaient pas encore disponibles sur la boutique de Valve, dont le Serveur de Test Public de Fallout 76 et le Creation Kit de Skyrim: Special Edition.

3 titres plus anciens complètent le lot, à savoir The Elder Scrolls: Arena et The Elder Scrolls II: Daggerfall, les premiers volets de la saga culte, et Wolfenstein: Ennemy Territory, le FPS multijoueur de 2003 qui était proposé en free-to-play. Il est donc encore gratuit sur Steam, au même titre que les 2 TES précédemment cités, qui peuvent être téléchargés sans frais sur la plateforme, à priori sans date limite.

The Elder Scrolls: Arena Le Mage de bataille impérial Jagar Tharn a trahi l'Empereur Uriel Septim en l'emprisonnant dans une autre dimension, puis en prenant son identité et sa place sur le trône. Un prisonnier solitaire doit se rendre dans tous les lieux les plus dangereux de Tamriel pour retrouver tous les morceaux du Bâton du Chaos, sauver l'Empereur et libérer l'Empire. Jouer à The Elder Scrolls II: Daggerfall L'antique golem Numidium, arme puissante utilisée autrefois par le grand Tiber Septim pour unifier Tamriel, a été trouvé dans la baie d'Iliac. Dans la lutte pour le pouvoir qui s'en suit, le Roi de Daguefilante est assassiné et son esprit hante le royaume. L'Empereur Uriel Septim VII envoie son champion dans la province de Haute-Roche pour offrir la paix à l'esprit du roi et s'assurer que le golem ne tombe pas entre de mauvaises mains. Wolfenstein: Enemy Territory Wolfenstein®: Enemy Territory est un jeu de tir à la première personne multijoueur gratuit pendant la 2e Guerre mondiale à base d'objectifs. Choisissez l'Axe ou les Alliés et affrontez-vous à 32 joueurs sur six cartes inspirées de batailles réelles. Incarnez l'une des cinq classes uniques (Ingénieur, Médic, Soldat, Commando et Opérations spéciales) et collaborez avec votre équipe afin de remplir les objectifs essentiels pour remporter la victoire.

Si vous préférez les productions plus récentes, The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition est disponible à partir de 32,74 € sur Amazon.fr.