BON PLAN : les manettes DualSense Edge et Elite Series 2 Core en promotion, mais il faut faire vite

Aujourd'hui, c'est le premier avril et, entre au milieu des blagues plus ou moins drôles, un revendeur a décidé de marquer le coup avec un véritable code promotionnel. Sur Cdiscount, les manettes premium pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S profitent d'une petite réduction pendant encore quelques heures.

La manette DualSense Edge passe à 189,99 € et l'Elite Series 2 Core à 93,07 € avec le code promo « POISSONAVRIL » sur Cdiscount. Attention, la réduction n'est valable qu'aujourd'hui, 1er avril 2025.

Manette PS5 sans fil DualSense Edge



Prenez votre victoire en main en créant vos propres commandes personnalisées en fonction de votre style de jeu Perfectionnez votre façon de jouer - Trouvez votre avantage avec les commandes personnalisables et les profils interchangeables qui vous permettent de vous préparer aussi bien à des tournois professionnels qu’à des aventures épiques en solo. Commandes ultra personnalisables - Les paramètres personnalisés vous offrent la possibilité de créer une manette sans fil DualSense Edge à votre image.

Fonctionnalités intégrées de la manette sans fil DualSense - Profitez de toutes les fonctionnalités immersives de la manette de jeu sans fil DualSense, dont la rétroaction haptique, les gâchettes adaptatives, un microphone intégré, les commandes de mouvement et plus encore dans les titres pris en charge.

Confort emblématique et poignées antiglisse - Bénéficiez du confort emblématique de la manette de jeu sans fil DualSense originelle, qui bénéficie ici de poignées antiglisse. Absolument idéal pour les sessions longues des jeux en solo, comme pour rester à l’aise tout au long d’une compétition acharnée. Manette PS5 sans fil DualSense Edge à 189,99 € sur Cdiscount avec le code « POISSONAVRIL »



Manette Xbox Sans Fil Elite Blanc Series 2 Core



La manette sans fil Xbox Elite Series 2 blanche vous propose plus de 30 façons de jouer comme un pro, une batterie rechargeable offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie et une personnalisation infinie via l’application Accessoires Xbox. Compatible avec : Xbox Series X|S, One X, One S, One, PC Windows 10|11, Android|iOS. Manette Xbox Sans Fil Elite Blanc Series 2 Core à 93,07 € sur Cdiscount avec le code « POISSONAVRIL »