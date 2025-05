BON PLAN PS5 : les manettes DualSense en promo, toutes les couleurs à prix cassé !

Envie de varier les plaisirs manette en main ou de remplacer une DualSense fatiguée par des sessions intenses de Helldivers 2 ? C’est le moment parfait pour s’équiper ou compléter sa collection puisque Cdiscount propose une belle sélection de manettes PS5 en promo, avec quasiment tous les coloris disponibles, de la classique blanche à l’élégante Sterling Silver. Et même la DualSense Edge s'invite à la fête, avec une baisse de prix bienvenue.

Que vous soyez fan de designs sobres ou de teintes flashy, vous trouverez forcément votre bonheur. Mieux encore : certaines éditions sont affichées à moins de 50 €, un tarif imbattable pour profiter du confort et des sensations haptiques de la DualSense, que ce soit sur PS5 ou PC. Les baisses de prix concernent aussi bien les coloris standards que les versions spéciales. Et pour ceux qui cherchent la crème de la crème, la manette DualSense Edge (l’équivalent PS5 de la Elite chez Xbox) passe elle aussi sous son prix habituel. Une bonne occasion de craquer, que ce soit pour le style ou la performance.

Les meilleures offres sur les manettes DualSense :

Que ce soit pour affronter des boss coriaces, jouer en local avec un proche ou simplement profiter d’un modèle assorti à votre setup, cette sélection permet de joindre l’utile à l’agréable. Les prix sont agressifs et certaines teintes partent vite, alors autant ne pas trop tarder. D’autant que les stocks sur les éditions les plus populaires, comme Indigo ou Grey Camo, fondent à vue d’œil ! N'oubliez pas que ces manettes sont compatibles avec les PC et que certains jeux prennent en compte les fonctionnalités de la DualSense ; comme les retours haptiques ou encore les gachette adaptatives.