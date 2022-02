Bethesda.net : le client PC bientôt supprimé

Il y a quelques années, chaque éditeur voulait son lanceur sur PC, un bon moyen d'éviter les charges de Valve sur Steam, mais rapidement, les joueurs étaient submergés de clients, entre Steam, l'Epic Games Store, GOG Galaxy, Ubisoft Connect (Uplay), Battle.net ou encore le Rockstar Games Launcher. Bethesda a lui aussi son lanceur, Bethesda.net, qui va bientôt être supprimé.

Dans un communiqué partagé sur son site officiel, Bethesda explique que Bethesda.net va être désactivé dans le courant de l'année 2022. Les joueurs seront invités à partir du mois d'avril à transférer leur Portefeuille Bethesda.net vers leur Bibliothèque Steam afin de ne perdre aucun contenu. Malgré le rachat par Microsoft, nous avons échappé à une migration vers le Microsoft Store, ouf. Le studio explique que la plupart des sauvegardes suivront automatiquement cette migration, mais d'autres demanderont un transfert manuel. Par ailleurs, pour certains jeux, il faudra quand même se connecter via son compte Bethesda.net pour jouer à un jeu sur Steam, car oui, le compte sera conservé, il servira dans les futurs jeux du studio et surtout sur son site officiel communautaire. Si vous avez des questions, Bethesda a sans doute la réponse dans sa FAQ :

ÉTAPES SUIVANTES :

Au début du mois d'avril, vous pourrez commencer le processus de migration en suivant les instructions détaillées que nous vous fournirons.

Nous supposons que vous avez beaucoup de questions et nous vous encourageons à parcourir notre FAQ, ci-dessous. Pour les questions spécifiques à Fallout 76, en plus de la FAQ ci-dessous, nous avons une FAQ spécifique à Fallout 76 sur Fallout.com.

Jusqu'au mois de mai, vous pourrez encore accéder à vos jeux et y jouer via le lanceur Bethesda.net, mais nous vous suggérons de commencer le processus de migration dès qu'il sera disponible.

FAQ :

Q : Comment pourrai-je jouer à mes jeux ?

R : Nous encourageons la communauté du lanceur Bethesda.net à continuer l'expérience sur Steam. Dès le début du mois d'avril, vous pourrez migrer votre bibliothèque Bethesda.net vers votre compte Steam. Tous les titres que vous possédez sur le lanceur Bethesda.net seront gratuitement disponibles sur Steam. Vos achats seront transférés à votre compte Steam. De nombreux jeux seront aussi transférés, mais certains pourraient requérir une copie manuelle. Pour plus d'informations sur les titres pour lesquels vous devrez déplacer vos sauvegardes manuellement, veuillez consulter la FAQ, à la question : « Qu'arrivera-t-il à ma progression et à mes sauvegardes ? »

Q : Qu'arrivera-t-il au lanceur Bethesda.net ?

R : Vous aurez accès au lanceur Bethesda.net et à vos jeux jusqu'au mois de mai. À partir de mai, vous ne pourrez plus jouer ou accéder à vos jeux via le lanceur Bethesda.net.

Q : Aurai-je encore besoin d'un compte Bethesda.net si je n'utilise plus le lanceur après le transfert à Steam ?

R : Oui. Beaucoup de nos jeux et services demanderont encore un compte Bethesda.net. Cela vous permettra de conserver votre accès aux services Bethesda.net comme les mods, les objets en jeu tels que les apparences, et votre accès aux nouveautés exclusives.

Q : Aurai-je accès aux jeux que je possède sur le lanceur Bethesda.net via Steam ?

R : Oui. Vous devrez compléter les étapes de transfert de vos informations de compte Bethesda.net vers votre compte Steam. Une fois le processus de migration vers Steam disponible, nous informerons tout le monde et mettrons à jour la FAQ avec le lien et les étapes nécessaires pour la migration. Vous pourrez lancer ce processus à tout moment lorsqu'il sera disponible, mais à partir de mai, vous ne pourrez plus jouer aux jeux que vous avez achetés via le lanceur Bethesda.net. Vous ne perdrez pas l'accès à votre bibliothèque Bethesda.net en mai, uniquement la possibilité de jouer via le lanceur.

Q : Qu'arrivera-t-il à ma progression et à mes sauvegardes ?

R : Si vous choisissez de transférer votre bibliothèque Bethesda.net vers votre compte Steam, nous vous fournirons les instructions pour migrer votre progression et vos sauvegardes vers votre compte Steam lorsque c'est possible, afin que vous puissiez continuer à jouer là où vous vous étiez arrêté. Certaines sauvegardes seront transférées automatiquement, mais quelques-unes requerront une copie manuelle dans votre dossier Steam. Nous aurons plus d'informations sur les transferts manuels de sauvegarde bientôt. Pour le moment, nous prévoyons que presque toutes les sauvegardes de progression pourront être transférées automatiquement, à l'exception de Wolfenstein: Youngblood, qui ne peut pas à l'heure actuelle être transféré.

Les montants de monnaie virtuelle et les extensions de jeux, comme les DLCs et les apparences en jeu, seront transférés automatiquement.

Q : Ma monnaie virtuelle en jeu (atomes, couronnes, etc.) sera-t-elle transférée sur Steam ?

R : Oui. Votre Portefeuille Bethesda.net sera transféré sur Steam lorsque vous aurez terminé le processus de transfert.

Q : Puis-je migrer ma bibliothèque vers Xbox ou PlayStation plutôt que Steam ?

R : Non. Nous ne supportons que le transfert de vos informations de compte Bethesda.net sur PC. Nous ne pouvons pas transférer d'informations de compte PC vers les consoles.

Q : Puis-je migrer mon compte vers un autre service PC plutôt que Steam ?

R : Non. Nous ne pouvons supporter que le transfert de vos informations de compte Bethesda.net vers Steam.

Q : La fermeture du lanceur affectera-t-elle mon compte Bethesda.net ?

R : Non. Vous aurez toujours besoin de vous connecter à votre compte Bethesda.net pour jouer à nos titres en ligne comme Fallout 76, et pour accéder à nos autres services. Nos jeux continueront à utiliser un compte Bethesda.net à l'avenir.

Q : Qu'en est-il de Fallout 76 ?

R : Nous avons une FAQ disponible spécifiquement pour Fallout 76, ici.

Q : Les mêmes langues sont-elles supportées ?

R : Oui.

Q : Les listes d'amis seront-elles fusionnées ? Devrai-je réinviter les amis que j'avais sur Bethesda.net ?

R : Les jeux disposant de la Liste d'amis Bethesda.net seront fusionnés après la migration. Ceci inclut Fallout 76, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood, The Elder Scrolls: Legends, RAGE 2 et DEATHLOOP.

Q : La fermeture du lanceur Bethesda.net affectera-t-elle ma capacité à jouer à The Elder Scrolls Online sur PC ?

R : Non. The Elder Scrolls Online n'est pas affecté par ce changement.