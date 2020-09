Microsoft rachète Bethesda et toutes ses grosses licences, un séisme dans le monde du jeu vidéo !

Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre 2020, et cette journée risque bien de rester gravée dans l'histoire du jeu vidéo. Microsoft vient en effet d'annoncer qu'il allait racheter ZeniMax Media, la société mère de Bethesda Softworks, ce qui va marquer un changement majeur dans l'industrie.

Oui, vous ne rêvez pas, Bethesda, ses studios et ses 2 300 employés vont rejoindre le groupement Xbox ! Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios vont tous passer sous le giron de Microsoft, et avec eux, toutes leurs grosses licences comme The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Prey, Dishonored, Starfield et bien d'autres ! Ainsi, la famille Xbox Game Studios comporte désormais pas moins de 23 studios de développement.

Dans un futur proche, de nombreux jeux appartenant à Bethesda vont intégrer le Xbox Game Pass sur PC et consoles, et les nouveautés seront disponibles sur le service dès leur sortie. Mais cela veut-il dire que The Elder Scrolls VI, Starfield et toutes les autres futures grosses productions de l'équipe arriveront en exclusivité sur consoles Xbox et PC ? Pour le moment, rien ne l'indique, et Phil Spencer ne semble pas insister sur ce point, même s'il serait étonnant que la marque se prive d'un tel pied de nez à la concurrence.

L'une des choses qui m'a le plus enthousiasmé est de voir la feuille de route avec les futurs jeux de Bethesda, certains annoncés et beaucoup non annoncés, sur console Xbox et PC, y compris Starfield, la nouvelle épopée spatiale très attendue actuellement en développement par Bethesda Game Studios.

A note from Matt Firor, Studio Director of ZeniMax Online Studios: https://t.co/fI25uklrZ5 pic.twitter.com/q3qoJwUmXu — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) September 21, 2020

Le vice-président Pete Hines semble lui aussi penser que le fonctionnement de Bethesda ne devrait pas changer pour les équipes et les joueurs, même si ni lui ni le directeur Todd Howard n'évoquent le sujet de l'exclusivité dans leurs billets.

Mais le point clé est que nous sommes toujours Bethesda. Nous travaillons toujours sur les mêmes jeux qu'hier, fabriqués par les mêmes studios avec lesquels nous avons travaillé pendant des années, et ces jeux seront édités par nous-mêmes.

En ce qui concerne les titres du moment et ceux déjà annoncés pour des consoles en particulier, le multiplateforme devrait rester de mise, en témoigne The Elder Scrolls Online qui restera jouable sur PS4. Le rachat de ZeniMax par Microsoft s'élève tout de même à 7,5 milliards de dollars, une somme énorme, mais qui devrait faire son effet dans l'industrie. De quoi vous donner envie de précommander une Xbox Series X ou S demain ?