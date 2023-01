Microsoft licencie 10 000 employés, Bethesda, 343 Industries et HoloLens touchés

C’est toujours pareil, d’un côté on peut comprendre économiquement la "logique", de l’autre quand on voit les bénéfices annuels à coups de milliards de dollars de ces groupes (je dis bien bénéfices ), on ne peut s’empêcher de penser à une forme d’indécence à virer l’équipage par dessus bord dès que le bateau tangue un peu…comme si un Microsoft ou un Amazon n’était pas en mesure de serrer des fesses pendant 2 ou 3 ans le temps de la reprise, qui arrivera très probablement…quand on songe au petit boulanger ou mécanicien du coin qui souvent fait tout pour garder son seul employé, quitte à ne pas se verser de salaire pendant x mois , ça laisse songueur…



Au passage la "couverture médicale pendant 6 mois" dont vont bénéficier les malheureux licenciés laisse aussi songeur quand on se compare aux américains…on a sans doute pleins de défauts en France, mais la couverture sociale est vraiment exceptionnelle.