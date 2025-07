BON PLAN : ce SSD 2 To compatible PC et PS5 est à prix réduit pendant les Amazon Prime Days 2025

Depuis hier, Amazon organise ses Prime Days, avec des milliers d'offres réservées aux abonnés Prime. De quoi se faire plaisir sans se ruiner, le catalogue du revendeur est énorme, nous retrouvons ainsi des casques audio, des PC portables MSI et même des SSD. Justement, un récent modèle très intéressant pour les joueurs PC et PS5 est actuellement en promotion.

À l'occasion des Prime Days 2025, le WD_BLACK SN7100 2 To passe à 113,89 € sur Amazon. Si 1 To suffit, ce modèle est disponible à 68,61 €, de quoi agrandir l'espace de stockage de votre PC ou votre PlayStation 5 (un dissipateur thermique additionnel est quand même recommandé pour la PS5) en faisant quelques économies.

Voici les points clés du WD_BLACK SN7100 2 To :



POUR LES GAMERS EXIGEANTS.





Bénéficiez de performances hors du commun avec jusqu’à 7250 Mo/s en lecture et 6900 Mo/s en écriture (versions 1 et 2 To), soit un disque jusqu’à 35 % plus rapide que la génération précédente.

UNE CONCEPTION SOIGNÉE.





Conçu pour les gamers nomades qui ne font aucun compromis sur les performances, avec une interface PCIe Gen4 et la technologie TLC 3D NAND de nouvelle génération signée Western Digital.

PLUS D’ESPACE POUR VOS JEUX PRÉFÉRÉS ET POUR LES NOUVEAUTÉS.





Disponible en plusieurs versions allant jusqu’à 2 To. Passez à un SSD qui vous offre un vaste espace de stockage.

NE TOMBEZ JAMAIS À COURT DE BATTERIE AU PIRE MOMENT.





Conçu pour les ordinateurs portables et les appareils gaming nomades, jusqu’à 100 % plus efficace sur le plan énergétique par rapport à la génération précédente.

FAITES-EN PLUS AVEC LE DASHBOARD.





Assurez-vous que votre disque soit parfaitement optimisé avec le WD_BLACK Dashboard téléchargeable (Windows uniquement).