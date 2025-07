MISE A JOUR Switch 2 et Switch : un firmware 20.3.0 est disponible, mais pour quoi faire ?

Une nouvelle mise à jour pour les Switch





Depuis quelques mois, la Switch première du nom n'a cessé de bénéficier de versions actualisées de son logiciel système et pour cause, la Switch 2 et elle partage en grande partie le même et sont mises à jour ensemble comme nous l'avions vu juste après le lancement. Après une version 20.2.0 il y a deux semaines de ça proposant de corriger certains bugs, c'est déjà la 20.3.0 qui est disponible ce mardi. Ce n'est pas commun, il faut l'avouer.

Qu'apporte la version 20.3.0 ?





Nintendo a donc partagé le changelog (ici et là) de cette version qui s'applique aux deux appareils et il faut bien avouer que cela nous laisse sur notre faim.

Version 20.3.0 (datée du 29 juillet 2025) Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

C'est tout ? Notez qu'en parallèle de son déploiement, le Playtest Program a été lancé. Il n'est donc pas étonnant que Nintendo veuille au maximum sécuriser ses consoles. De plus, l'émulateur SNES a été lui aussi mis à jour avec le support des contrôles à la souris, dont des modèles USB, soit une autre raison possible non évoquée qui pourrait justifier ce firmware.

Si la Switch 2 vous intéresse, mais que vous n'êtes pas pressé de l'avoir, le pack avec Légendes Pokémon : Z-A est disponible en précommande, voir notre guide d'achat.