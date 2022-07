Nintendo Switch Sports : la mise à jour gratuite d'été datée, avec du neuf pour le football, le volleyball et les parties en ligne

Nintendo avait été transparent dès l'annonce de Nintendo Switch Sports : du contenu supplémentaire devait être ajouté via des mises à jour gratuites après le lancement. La seconde apportera le golf en tant que septième discipline jouable à l'automne et la première était prévue pour cet été.

L'éditeur communique enfin à son sujet, en confirmant qu'elle sera disponible le 27 juillet 2022 en France. Le patch ajoutera comme prévu la possibilité de jouer des matchs de football 1v1 ou 4v4 avec la sangle de jambe, tout en permettant de bouger les mains en faisant mine de courir sur place pour gagner en vitesse et en puissance, et de nouveaux coups pour le volleyball, l'attaque glissée et le service fusée.



Petite surprise, Nintendo Switch Sports en profitera pour accueillir des rangs S et ∞ en Pro League. Les adeptes de parties en ligne pourront donc se retrouver dans des matchs encore plus relevés, s'ils ont le niveau pour atteindre ces sommets. Et ils pourront aussi retrouver facilement des amis via des Room ID, des identifiants de salle pour former un groupe aisément.

Pour les retardataires, Nintendo Switch Sports et ses accessoires sont disponibles à partir de 36,90 € sur Amazon.fr.

