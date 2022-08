QuakeCon 2022 : le programme complet de l'évènement dévoilé, mais où est Starfield ?

Même si la tendance est au retour en présentiel pour les salons et évènements vidéoludiques, Bethesda Softworks a assuré le coup en rendant sa QuakeCon 2022 totalement numérique, comme pour les 2 précédentes éditions. Elle aura lieu du 18 au 20 août 2022, et nous connaissons désormais le programme.

Vous pouvez le retrouver en image ci-dessus ou sur le site officiel, mais attendez-vous à « des diffusions mondiales autour des mises à jour sur les jeux existants et à venir, des concours, des tournois, des collectes de fonds de charité, des interviews avec les développeurs, d'incroyables promotions sur des jeux Bethesda et plus encore ». Nous devrions ainsi en apprendre davantage sur Redfall, entendre parler du développement de Ghostwire: Tokyo, assister au Championnat du monde Quake Pro League 2022 de Quake Champions et avoir des nouvelles de l'avenir de The Elder Scrolls Online et Fallout 76, mais pour l'heure, pas de Starfield à l'horizon...

La pré-conférence d'ouverture du 18 juin à 18h15 sera présentée par le Marty Stratton d'id Software, qui offrira « un bref message de bienvenue », alors difficile d'espérer une apparition surprise. Alors que le projet est désormais attendu pour 2023, beaucoup veulent en voir davantage, surtout après l'introduction du gameplay au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, mais il va visiblement falloir faire une croix sur sa présence à la QuakeCon 2022...

À part ça, Ghostwire: Tokyo est disponible à partir de 43,47 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Redfall : nouvelle bande-annonce récapitulative pour le FPS coopératif contre des vampires