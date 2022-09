PlayStation Plus Essential : le programme complet des jeux offerts d'octobre 2022 dévoilé

Pour une fois, les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus dans le cadre de l'offre Essential n'ont pas fuité en amont, même si billbil-kun a donné deux noms quelques minutes avant l'annonce, mais sans la vérification habituelle de Dealabs. Alors, est-ce que le programme sera aussi varié que celui de septembre ? Eh bien oui, puisqu'il sera dans sa continuité avec un jeu de baston, un de course et un FPS bien chaud !

Nous pourrons donc récupérer Injustice 2 pour nous bagarrer avec les personnages de DC Comics, Hot Wheels Unleashed pour des courses au volant de ces bolides miniatures et SUPERHOT où le temps se fige lorsque nous restons immobiles, et ce du 4 au 31 octobre.

Les sorties du PlayStation Plus pour octobre 2022

TOEM Jusqu'au 3 octobre

Support : PS5 Need for Speed Heat Jusqu'au 3 octobre

Support : PS4 Granblue Fantasy Versus Jusqu'au 3 octobre

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour octobre 2022

Injustice 2 À partir du 4 octobre

Support : PS4 Hot Wheels Unleashed À partir du 4 octobre

Supports : PS5 et PS4 SUPERHOT À partir du 4 octobre

Support : PS4

En revanche, rien cette fois concernant les ajouts aux catalogues des deux autres abonnements, car il est indiqué sur le PlayStation Blog que « la sélection du catalogue des jeux PlayStation Plus Extra et Premium sera annoncée plus tard dans le mois ». La formulation est très mal choisie, car il ne reste que deux jours à septembre, il serait donc plus logique de penser que c'est dans le courant du mois d'octobre qu'ils seront dévoilés.

Quoi qu'il en soit, des cartes PlayStation Plus sont en vente sur Amazon si vous avez besoin de renouveler votre abonnement.