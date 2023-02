PlayStation Plus Essential : le programme complet des jeux offerts de février 2023 dévoilé

Nous sommes le 1er février et également premier mercredi du mois, mais ce n'est pas avant la semaine prochaine que l'offre des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus sera renouvelée. Sony Interactive Entertainment vient d'officialiser les productions avec lesquelles nous pourrons nous amuser, sans surprise puisqu'elles ont fuité dimanche dernier.

Que vous aimiez réaliser des figures sur un skateboard, jouer les gangsters, incarner ou survivre face à un démon, ou affronter des menaces extraterrestres à travers le système solaire, vous ne devriez pas vous ennuyer avec OlliOlli World, Evil Dead: The Game, Mafia Definitive Edition et l'extension Destiny 2 : Au-delà de la Lumière. Notez que vous pourrez donc les récupérer du mardi 7 février jusqu'au lundi 6 mars.

Les sorties du PlayStation Plus pour février 2023

Star Wars Jedi: Fallen Order Jusqu'au 6 février

Supports : PS5 et PS4 Axiom Verge 2 Jusqu'au 6 février

Supports : PS5 et PS4 Fallout 76 Jusqu'au 6 février

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour février 2023

OlliOlli World À partir du 7 février

Supports : PS5 et PS4 Evil Dead: The Game

À partir du 7 février

Supports : PS5 et PS4 Destiny 2 : Au-delà de la Lumière (DLC) À partir du 7 février

Supports : PS5 et PS4 Mafia Definitive Edition À partir du 7 février

Support : PS4

Pour vous abonner au PlayStation Plus, des cartes sont en vente sur Amazon. Enfin, concernant les ajouts de jeux dans le catalogue des formules Extra et Premium, ils seront dévoilés un peu plus tard en février. Au passage, notez que la Collection PlayStation Plus ne sera plus disponible à compter du 9 mai 2023.

