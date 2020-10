Collection PlayStation Plus : la liste des jeux PS4 offerts sur PS5 finalisée, avec 2 jeux supplémentaires

Si vous n'avez pas encore saigné le catalogue de la PlayStation 4 ou si vous rejoignez l'écurie PlayStation avec la PS5, Sony Interactive Entertainment a prévu un petit quelque chose pour rattraper facilement votre retard. La Collection PlayStation Plus sera accessible à tous les abonnés du service à 8,99 € par mois ou 59,99 € par an et permettra d'accéder à une jolie flopée de classiques PS4 sur PS5, et seulement depuis la PS5.

Une dizaine de titres avaient déjà été confirmés à l'annonce de l'initiative, mais SIE officialise aujourd'hui la liste définitive des jeux compris dans la Collection PlayStation Plus au lancement de la PS5 le 19 novembre. Il y en aura 20, grâce à l'apparition de dernière minute de Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition et Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy.

Jeux des studios de Sony Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

InFAMOUS: Second Son

Ratchet & Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End Jeux d’éditeurs et développeurs Third Party Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Notez que tous les jeux de la Collection PlayStation Plus ajoutés à votre ludothèque seront conservés indéfiniment tant que vous avez un abonnement actif, mais que nous n'avons pas encore la date à laquelle elle disparaîtra. L'offre s'ajoute bien évidemment aux services du PS+ comme l'accès au jeu en ligne et les titres gratuits mensuels. D'ailleurs, Bugsnax sera le premier offert sur PS5 dès novembre 2020 !