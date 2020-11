Collection PlayStation Plus : les 20 jeux offerts sur PS5 aussi jouables sur PS4 ? Nous avons enfin la réponse

Pour permettre aux abonnés PlayStation Plus de se faire plaisir sans pour autant offrir une palanquée de jeux PS5 dès le départ, Sony Interactive Entertainment a trouvé une parade : la Collection PlayStation Plus. Il s'agit d'une compilation de 20 jeux PS4 rétrocompatibles, pour la plupart incontournables, permettant aux abonnés PS+ de pleinement s'amuser sur next-gen avec des expériences de la génération passée. Mais au fait, ces jeux PlayStation 4 sont-ils jouables... sur PlayStation 4 ?

Le constructeur était resté assez évasif sur ce sujet, et sa sémantique laissait penser que ce n'était pas le cas. La PlayStation 5 est officiellement sortie ce 12 novembre dans certaines régions du globe, avant son arrivée en France le 19, alors certains ont déjà pu se renseigner sur le sujet. Et, oui, vous pouvez bien jouer aux jeux de la Collection PlayStation Plus sur PS4, à condition de les avoir débloqués depuis votre PS5 la première fois. Il faut en effet être en possession d'un compte sur une console next-gen et déverrouiller une première fois la Collection PlayStation Plus sur celle-ci avant de pouvoir en profiter sur PlayStation 4. Pour mémoire, concernant les jeux PS5 mensuels du PlayStation Plus, vous pouvez les enregistrer sur votre compte sans avoir la console.

Si vous avez une PS5, l'intérêt est limité, car les jeux rétrocompatibles tourneront forcément mieux sur next-gen. Mais si un de vos amis a la console avant vous et veut bien vous laisser l'accès à sa console quelques minutes pour vous créer un compte et débloquer la Collection PlayStation Plus, vous pourrez en jouir ad vitam æternam sur votre PS4, tant que vous êtes abonnés PS+ ! La souscription coûte toujours 8,99 € par mois ou 59,99 € par an.