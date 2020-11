PlayStation Plus : les jeux PS5 pourront être récupérés même si vous n'avez pas la console

À l'époque où le PlayStation Plus permettait de récupérer à la fois des jeux PS4, PS3 et PS Vita, il était tout à fait possible d'enregistrer les offres des consoles que nous n'avions pas en notre possession. Comme ça, si nous achetions une nouvelle machine et étions encore abonnés, nous pouvions directement profiter d'une ludothèque numérique sympathique.

Alors que les premiers jeux next-gen seront offerts dès ce mois-ci, avec Bugsnax en ouverture, et Destruction AllStars prévu pour février 2021, le topo sera-t-il encore le même avec la PlayStation 5 ? Pas de stress, Sony Interactive Entertainment vient de le confirmer sur son site officiel : oui, vous pourrez enregistrer les jeux PS5 même sans la console, depuis le PlayStation Store web ou la PS4, et y jouer plus tard, quand vous aurez la console et un abonnement actif.

Vous n'avez pas encore de PS5 ? Ajoutez Bugsnax à votre bibliothèque de jeux, et il sera disponible tant que vous serez abonné à PS Plus.

L'histoire ne dit pas encore si la Collection PlayStation Plus pourra être réclamée et conservée de la même manière. Pour rappel, les jeux PS4 qu'elle comprend ne seront jouables que sur PS5. Vous pouvez vous abonner pour un an au PS+ pour 59,99 € via Cdiscount.

