PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en juin 2023 dévoilés, le streaming de jeux PS5 en approche

Depuis la semaine dernière, les abonnés au PlayStation Plus peuvent récupérer les jeux de juin offerts dans le cadre de leur souscription. Pour ne pas changer, c'est désormais au tour de la liste des productions qui vont être ajoutées aux formules Extra et Premium d'être dévoilée par Sony Interactive Entertainment. Mais ce n'est pas tout, car cela fait un an qu'elles ont été lancées, alors un peu d'amélioration ne peut pas faire de mal. Ainsi, les abonnés Premium vont prochainement pouvoir essayer le streaming dans le cloud des jeux PS5 inclus dans le Catalogue des Jeux et les versions d'essai, ainsi que les titres compatibles qu'ils possèdent numériquement. Notez que la fonctionnalité est pour le moment en phase de test.

Ce sont donc 28 jeux qui vont intégrer le service mardi prochain, le 20 mai, dont Rogue Legacy 2 le jour de sa sortie. Vous pouvez retrouver la liste complète ci-dessous.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux A Hat in Time (PS4)

Carto (PS4)

DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace (PS5, PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

ELEX II (PS5, PS4)

Far Cry 6 (PS5, PS4)

Forager (PS4)

Hundred Days: Wine Making Simulator (PS5, PS4)

Inscryption (PS5, PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Lonely Mountains: Downhill (PS4)

Mon Amie Peppa Pig (PS5, PS4)

MX vs. ATV Legends (PS5, PS4)

Pat' Patrouille : La Super Patrouille sauve la Grande Vallée (PS5, PS4)

Rogue Legacy 2 (PS5, PS4)

Redout II (PS5, PS4)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS5, PS4)

The Talos Principle Deluxe Edition (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Thief (PS4)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (PS4)

WWE2K23 - Démo (PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Killzone: Liberation (PSP)

Herc's Adventures (PS1)

Worms (PS1)

Par ailleurs, du 20 au 30 juin, plusieurs opérations vont être organisées pour fêter l'anniversaire de ces formules. Tous les membres recevront ainsi un code pour des avatars personnalisés, tandis qu'un fond d'écran sera offert, et divers objets numériques seront proposés via PlayStation Stars. Un week-end ne nécessitant pas d'abonnement pour jouer en ligne sera aussi mis en place du 24 juin à 0h01 au 25 juin à 23h59, et un concours vous fera peut-être gagner une PS5 et un PSVR 2. Pour plus de détails, rendez-vous sur le PS Blog.

Des cartes cadeaux PlayStation Plus sont en vente sur Amazon si vous souhaitez vous abonner.