PlayStation Plus Collection : des classiques de la PS4 disponibles au lancement de la PS5 avec le PS+ !

Actuellement, le PlayStation Plus permet de récupérer deux jeux PS4 par mois, en plus d'accéder aux services en ligne de la console. Mais qu'est-ce que Sony Interactive Entertainmnent aura à offrir de plus au lancement de sa PS5 le 12 novembre prochain ? L'information a été donnée lors de la conférence de ce soir.



Le constructeur prévoit ainsi une PlayStation Plus Collection, un coffret numérique accessible à tous les abonnés dès la sortie de la nouvelle plateforme permettant de profiter de grosses productions rétrocompatibles. Certes, quelques titres avaient déjà été ponctuellement offerts par le passé, mais d'autres seront rendus gratuits pour la première fois, et ce pour une durée encore indéterminée. La liste des jeux confirmés pour le moment est disponible ci-dessous, et à priori, ils ne seront jouables que depuis votre PS5, pas votre PS4.

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS: Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil VII

The Last of Us Remastered

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Le prix du PlayStation Plus devrait rester le même, à savoir 59,99 € par an : en tout cas, SIE n'a pas donné d'indication quant à une éventuelle augmentation des tarifs.