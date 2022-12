PlayStation Plus Essential : le programme complet des jeux offerts de janvier 2023 dévoilé

La semaine prochaine marquera le début d'une nouvelle année et aussi l'arrivée d'une nouvelle sélection de jeux gratuits proposés aux membres PlayStation Plus, qu'ils soient abonnés à l'offre Essential ou aux deux supérieures. Et comme presque à chaque fois, des fuites ont eu lieu en amont, nous révélant les trois productions de janvier 2023. Alors, toujours un sans-faute pour billbil-kun ?

Eh bien oui ! Sans surprise donc, nous pourrons (re)découvrir l'histoire du Jedi en devenir Cal Kestis dans Star Wars Jedi: Fallen Order, arpenter les environnements pixelisés du metroidvania Axiom Verge 2 et ceux post-apocalyptiques de Fallout 76. Il sera possible de les récupérer à compter du mardi 3 janvier, et ce jusqu'au lundi 6 février.

Les sorties du PlayStation Plus pour janvier 2023

Mass Effect Édition Légendaire Jusqu'au 2 janvier

Support : PS4 Biomutant Jusqu'au 2 janvier

Supports : PS5 et PS4 Divine Knockout: Founder’s Edition (DKO) Jusqu'au 2 janvier

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour janvier 2023

Star Wars Jedi: Fallen Order À partir du 3 janvier

Supports : PS5 et PS4 Axiom Verge 2 À partir du 3 janvier

Supports : PS5 et PS4 Fallout 76 À partir du 3 janvier

Support : PS4

Si vous souhaitez vous abonner au PlayStation Plus, des cartes sont en vente sur Amazon. Et pour ne pas changer, les ajouts de jeux dans le catalogue des formules Extra et Premium seront dévoilés un peu plus tard en janvier.

