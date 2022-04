QuakeCon 2022 : un nouvel évènement annoncé par Bethesda, encore une fois 100 % numérique

La pandémie de COVID-19 continue de chambouler l'organisation d'évènements réunissant du public, et après la QuakeCon at Home en 2020 et la QuakeCon 2021 uniquement en ligne, Bethesda reste sur sa lancée de proposer un évènement 100 % numérique avec la QuakeCon 2022.

L'évènement a été officialisé, sortez vos agendas, la QuakeCon 2022 aura lieu du 18 au 20 août prochain. Cette fois encore, pas besoin d'aller à Dallas pour tout suivre, le salon continue de fermer ses portes au public et préfère un format en ligne. Bethesda évoque « trop d'incertitudes » quant à l'organisation d'un salon classique pour le moment, dommage. Cependant, les fans peuvent s'attendre à « une nouvelle programmation en streaming, des rencontres en ligne, des cadeaux, des actions caritatives, le BYOC virtuel, et bien plus encore ». Le programme complet et détaillé sera dévoilé en juin.

Mais que les fans se rassurent, Bethesda nous donne déjà rendez-vous en 2023 avec une QuakeCon plus classique, avec du public à Dallas, l'occasion d'organiser enfin de nouveaux des activités entre amateurs de FPS. Vous pouvez retrouver les jeux de l'éditeur en promotion sur Gamesplanet.