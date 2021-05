QuakeCon 2021 : la première édition de l'ère Xbox datée et encore une fois 100 % numérique

La QuakeCon aurait dû fêter ses 25 ans lors d'une grande célébration à Dallas en 2020, mais le COVID-19 en a décidément autrement. C'est finalement à distance que nous avons tous pu vivre une QuakeCon at Home un peu spéciale, avec la promesse d'une grande fête lors de la prochaine édition physique. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année non plus.



Bethesda Softworks vient de confirmer que la QuakeCon 2021, sans le sous-titre at Home à priori, se fera exclusivement en numérique du 19 au 21 août.

Nous avons hâte de rentrer à Dallas avec notre famille QuakeCon, mais pour la sécurité de notre personnel, des bénévoles et de la communauté, la QuakeCon de cette année sera à nouveau un événement exclusivement numérique. Attendez-vous à un maximum de Peace, Love et Rockets - à distance - du 19 au 21 août. Nous partagerons des détails supplémentaires sur la programmation des directs, les opportunités caritatives, les cadeaux et bien plus encore plus tard, en juin, alors restez à l'écoute pour les prochaines nouvelles.

À la base dédiée à Quake et aux jeux d'id Software, la QuakeCon s'est ouverte à l'ensemble des productions de Bethesda après le rachat par ZeniMax en 2009. Et maintenant que le groupe appartient à Xbox, faut-il s'attendre à un changement de direction pour la grande célébration, avant tout connue pour ses LAN et compétitions ? Nous le saurons visiblement en juin prochain.