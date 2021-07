Street Fighter V: Champion Edition, bientôt des nouvelles d'Oro et Akira Kazama (et du dernier combattant ?) grâce au Summer Update 2021

L'épopée Street Fighter V touchera à sa fin en 2021 avec un ultime Season Pass. Dan et Rose sont déjà disponibles, tandis qu'Oro et Akira Kazama de la franchise Rival Schools sont attendus pour cet été, et qu'un ultime personnage mystère viendra conclure les DLC d'ici la fin de l'automne.



C'est encore une fois lors d'un live saisonnier que Capcom va nous donner des nouvelles des extensions. Un direct appelé Summer Update 2021 aura lieu sur Twitch dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 août 2021 à 00h00, avec pour objectif de nous en dire plus sur Oro et Akira Kazama, mais aussi sur davantage de contenu du Season 5 Character Pass. Pour mémoire, les combattants seront livrés avec plusieurs costumes alternatifs, et un niveau inspiré de Rival Schools est prévu pour la prochaine vague de nouveautés. En toute logique, une ou plusieurs dates de sortie devraient être lâchées pour ce beau petit monde.

Aurons-nous aussi l'occasion de découvrir l'ultime personnage en DLC et les derniers ajouts de l'automne ? Réponse la semaine prochaine ! À part ça, Street Fighter V: Champion Edition est disponible à partir de 24,49 € sur Amazon.fr.