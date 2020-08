Street Fighter V: Champion Edition, quatre des cinq combattants de la Saison V dévoilés, avec une roadmap jusqu'à fin 2021 !

La semaine dernière, Capcom nous avait donné rendez-vous ce mercredi 5 août à 19h00 afin de dévoiler le contenu à venir dans Street Fighter V: Champion Edition au cours d'une diffusion Summer Update, finalement préenregistrée et qui servira de nouveau moyen de communication pour l'équipe de développement menée par le directeur Takayuki Nakayama et le producteur Shuhei Matsumoto. Outre des informations sur la Street Fighter League qui sera désormais mondiale, ce sont quatre des cinq personnages supplémentaires prévus pour la Saison V qui ont été dévoilés, malheureusement sans une once de gameplay.

Nous aurons donc droit à Dan Hibiki et son style saikyo, qui était jouable dernièrement dans Ultra Street Fighter IV, la diseuse de bonne aventure Rose (annoncée par Kenny Omega, décidément bien fan de la licence) qui était aussi disponible dans SFIV, l'ermite Oro du troisième épisode et, surprise, Akira Kazama de Rival Schools. Le cinquième combattant restera pour le moment mystérieux et nous avons de toute manière le temps de voir venir, car une roadmap a été diffusée et la distribution de ces personnages se fera jusqu'à l'automne 2021 !

Vous pouvez retrouver ci-dessous ce qui est pour le moment annoncé, le calendrier n'étant pas figé dans le marbre.

Hiver 2020 Dan + quatre costumes.

La nouvelle arène du Capcom Pro Tour 2021.

De nouveaux costumes :

Trois tenues de sport ;



Un costume nostalgique ;



Deux costumes du Capcom Pro Tour 2021 ;



Deux costumes provenant de design de fans.

Une nouvelle mécanique de combat.

Un équilibrage global. Printemps 2021 Rose + cinq costumes.

Le stage de Rose.

Trois tenues professionnelles. Été 2021 Oro et trois costumes.

Akira Kazama et cinq costumes

Le stage d'Akira. Automne 2021 Un combattant mystère + trois costumes.

La nouvelle arène du Capcom Pro Tour 2022.

Trois costumes du Capcom Pro Tour 2022.

Un équilibrage global.

À n'en pas douter, Yoshinori Ono et d'autres membres de l'équipe de développement doivent déjà plancher sur le prochain épisode, qui mettra donc bien plus de temps qu'imaginé avant de sortir, sans doute en 2022. Que pensez-vous de ces annonces du jour ? Si vous désirez vous procurer Street Fighter V: Champion Edition, il est vendu sur Amazon par des vendeurs tiers, les diverses boutiques en ligne ayant visiblement toutes des problèmes de stock avec cette édition actuellement...