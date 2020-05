Street Fighter V: Champion Edition, une Saison V avec 5 personnages inédits pour mettre fin aux DLC !

Qui aura la peau de Street Fighter V ? Certainement Street Fighter VI, mais en attendant, Capcom continue d'exploiter le projet à fond. Dernièrement, c'est une Champion Edition avec Gill et Seth qui grossissait encore le roster. Et si vous pensiez que l'aventure allait s'arrêter là, vous aviez tort.

Les développeurs confirment aujourd'hui que Street Fighter V va bénéficier d'une Saison V avec 5 personnages supplémentaires, et cette fois, ce sera la dernière ! Cela portera donc le nombre de combattants jouables total à 45. En parallèle, le jeu de combat accueillera trois arènes inédites et plusieurs costumes additionnels. Il faudra normalement avoir acheté Street Fighter V: Champion Edition au préalable pour prétendre au nouveau contenu gratuit ou payant.

D'ailleurs, dès maintenant, les possesseurs de Street Fighter V: Champion Edition peuvent récupérer gratuitement le coloris noir et rouge EX09 pour l'ensemble des 40 combattants déjà disponibles. Et si vous vous sentez l'âme d'un artiste, un concours demande aux fans d'imaginer une skin originale pour l'un des personnages du roster actuel : les deux gagnants verront leurs créations intégrées à SFV, sans aucune compensation quelle qu'elle soit. Vous avez jusqu'au 17 août pour soumettre votre proposition, et les gagnants seront annoncés début septembre.



Des exemples de costumes dessinés par Capcom pour vous inspirer

Aucune date n'est encore donnée pour ces nouveaux DLC, mais nous en saurons certainement plus au fil des mois.