Street Fighter V: Champion Edition, oups, le tout dernier personnage en DLC de la Saison V fuite avant l'heure

L'année 2021 marquera la fin de Street Fighter V avec une Saison V ajoutant Dan, Rose, Oro, Akira Kazama et un cinquième combattant mystère. Les festivités débuteront ce mois-ci avec l'arrivée de Dan, dont la date de sortie sera certainement communiquée ce soir, dans le cadre d'un live Winter Update à 18h00.



Et il semblerait que Capcom profite également de ce direct pour introduire le 5e personnage de la saison, qui sera tout simplement le dernier membre du roster de cet épisode. Kotaku a en effet reçu un mail de Twitch envoyé un peu trop tôt, qui mentionne ce mystérieux protagoniste qui ne l'est désormais plus : il s'agira d'Eleven, aperçu lors de l'histoire d'Urien dans Street Fighter V, qui est un prototype de Twelve, jouable dans Street Fighter III: 3rd Strike. Et comme son successeur, Eleven est capable de changer d'apparence, ce qui devrait se ressentir dans ses capacités.



Pour les détails, il faudra se montrer patient, car il est possible que le live d'aujourd'hui ne nous montre pas de gameplay. Eleven est attendu pour l'automne 2021, après les 4 autres combattants de la Saison V : d'ici là, Street Fighter V: Champion Edition est disponible à partir de 23,99 € sur Amazon.fr.