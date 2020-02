Street Fighter V: Champion Edition lancé dans une vidéo qui tabasse, du gameplay de Seth diffusé

C'est en novembre dernier que Capcom annonçait encore une nouvelle édition pour Street Fighter V, ajoutant deux combattants supplémentaires et réunissant l'ensemble du contenu jusqu'alors paru afin de faciliter l'accès aux débutants. La sortie de cette Champion Edition se fait en ce 14 février, alors une petite bande-annonce a évidemment été partagée sur la Toile pour nous exciter.

Avec pas moins de 40 personnages jouables, 34 arènes, plus de 200 costumes et de multiples modes de jeu, tout est là pour faire craquer les retardataires ou les joueurs désirant tout posséder sur un seul Blu-ray pour la collection. En plus, la nouvelle mécanique de V-Skills II est là pour ajouter de la nouveauté au gameplay. Si vous souhaitez voir un peu plus en détail la liste du contenu disponible, Capcom a mis en ligne une liste à retrouver ci-dessous, ainsi que plusieurs visuels que vous pouvez voir en page suivante.

Par ailleurs, et tout comme pour Gill, une longue vidéo de gameplay servant à nous montrer Seth en action peut être admirée ci-dessous.

Allez-vous craquer pour Street Fighter V: Champion Edition ou préférez-vous attendre un nouvel épisode qui pourrait arriver assez rapidement ?

