QuakeCon at Home : le programme complet dévoilé, Quake et peut-être Quake II seront offerts

La QuakeCon 2020 aurait dû célébrer les 25 ans de la convention dédiée aux jeux de Bethesda Softworks et id Software. Mais vous connaissez la chanson, le COVID-19 est passé par là, et patatras : l'évènement a été annulé au profit d'un QuakeCon at Home 100 % numérique. Les organisateurs avaient détaillé les grandes lignes des festivités qui auront lieu la semaine prochaine, place désormais au programme complet.

Bien qu'un discours de bienvenue par Pete Hines soit prévu le vendredi 7 août à 18h00, nous ne devrions pas avoir droit à des révélations comme c'est régulièrement le cas lors des cérémonies d'ouvertures de la QuakeCon. Des surprises ne sont pas à exclure, mais n'élevez pas trop vos attentes. Sinon, il y a de tous pour les fans de DOOM, Dishonored et autres Fallout, de jeux de rôle sur plateau à une conférence sur la représentation en passant par des tournois eSport. Pour les anglophobes, il y aura même quelques passages en français, à retrouver notamment sur la chaîne Twitch de Bethesda France.

Et si vous aimez les cadeaux, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Quake sera gratuit via Bethesda.net et le launcher Bethesda sur la durée de l'évènement, Quake II le sera également si 10 000 $ sont recueillis pour une campagne caritative, tandis qu'un animal gratuit pour TESO, une apparence Slayer de la QuakeCon pour DOOM Eternal, une skin Railgun pour Quake Champions ou encore des cosmétiques pour Fallout 76 pourront être débloqués sans frais.

Temps forts

Vendredi 7 août

Discours de bienvenue à la QuakeCon avec Pete Hines : 18h00



Conférence de discussion sur la représentation dans les jeux vidéo : 23h00



Prey Tell, une interview avec l'actrice Janina Gavankar et la productrice en chef Susan Kath : 23h59

Samedi 8 août

Conférence DOOM Eternal avec Hugo Martin et Marty Stratton : 1h00



Podcast en direct CHAD: A Fallout 76 Story - Édition QuakeCon at Home : 21h00



Jeu de rôle de plateau Dishonored avec Harvey Smith d'Arkane Studios Austin : 23h59

Dimanche 9 août

Diffusion ESO avec le poids moyen UFC Rob Whittaker : 5h00



Jeu gratuit en équipes communautaires Fallout 76 : 14h00



Suite du Jeu de rôle plateau Dishonored : 19h00



Quake World Championships - Grande finale : 23h00

Lundi 10 août

Poiised a la peur de sa vie en jouant à The Evil Within : 3h00

Des diffusions spécifiques pour le public français

L’équipe CM de Bethesda France a préparé un programme tout particulier pour les spectateurs français, accessible sur la chaîne Twitch de Bethesda France. De belles récompenses seront également à gagner au cours de ces diffusions sur Twitch ! De plus amples informations sur le programme français exclusif sont disponibles ci-dessous :

Vendredi 7 août

Conférence d’ouverture de la QuakeCon traduite en français en direct avec Bill Silverlight : 18h00



Interview de Sébastien Mitton et Jean-Luc Monnet d’Arkane Lyon : 19h30

Samedi 8 août

Quiz ESO avec la communauté et Artesio, MrElderScrolls et Desastre : 14h00

Dimanche 9 août

Découverte du speedrun DOOM Eternal avec Seeker : 14h00

Initiatives caritatives

Les fans suivant cette édition pourront contribuer aux actions caritatives de Bethesda en donnant à des œuvres caritatives directement depuis la diffusion Twitch officielle de la QuakeCon at Home, notamment Direct Relief, l'UNICEF, NAACP Legal Defense and Educational Fund, et The Trevor Project.

La QuakeCon at Home proposera également à la vente de nouveaux t-shirts exclusifs Dogvahkiin et Catodemon dont 100 % des bénéfices récoltés seront reversés à l’association d'adoption animale Dallas Pets Alive ainsi qu'à FOUR PAWS, une organisation internationale qui s'engage pour la cause animale.

Jeux gratuits et cadeaux en jeu

Dès le lancement de la QuakeCon at Home, les fans pourront obtenir plusieurs jeux gratuits et des cadeaux en jeu à découvrir tout au long du week-end. La liste de ces récompenses est disponible ci-dessous :

Le jeu culte QUAKE disponible gratuitement – Au cours du week-end de la QuakeCon, les joueurs pourront se connecter via Bethesda.net et obtenir une copie numérique gratuite de Quake sur le lanceur Bethesda. Il est nécessaire d'être connecté avec un compte Bethesda.net pour obtenir ce jeu gratuit.

QUAKE II disponible gratuitement après atteinte d’un pallier de dons – Si les dons atteignent l'objectif de 10 000 $, les joueurs recevront une copie numérique gratuite de Quake II sur le lanceur Bethesda après la fin de l'événement.

Animal en jeu pour ESO – Après avoir lié leurs comptes ESO et Twitch, les joueurs qui regarderont les diffusions officielles ESO chaque jour pourront recevoir un butin Twitch exclusif de la QuakeCon, le poney atronach de feu, ainsi que des Caisses à Couronnes Ouroboros.

Apparence Slayer de la QuakeCon pour DOOM Eternal – Jusqu’au 11 août, les joueurs de DOOM Eternal pourront obtenir une apparence de Slayer de la QuakeCon gratuite en jeu, une icône ainsi qu’un insigne de joueur et ce sur toutes les plateformes.

Apparence de Railgun Quake Champions – Une apparence de Railgun exclusive de la QuakeCon 2020 sera disponible gratuitement dans Quake Champions.

Variantes démoniaques de la tenue de Sheepsquatch et du sac à dos M. Trognon de Fallout 76 – Ces objets en jeu gratuits seront disponibles dans la boutique atomique pendant tout le week-end de la QuakeCon, sur toutes les plateformes.

Équipe Twitch de la QuakeCon

Cette année, la communauté mondiale pourra se réunir et se connecter pour la toute première fois grâce à l'équipe Twitch officielle QuakeCon at Home. Cette équipe fêtera la QuakeCon, jouera à des jeux et aidera à collecter des fonds pour les œuvres caritatives soutenues par la QuakeCon. Certains joueurs seront mis en avant sur la page de l'équipe Twitch de la QuakeCon. Ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour rejoindre l'équipe Twitch de la QuakeCon ici : https://quakecon.bethesda.net/fr/signup/

Produits officiels QuakeCon at Home

Du fait du caractère exceptionnel de cette édition en ligne de la QuakeCon, le t-shirt de cette année sera véritablement unique. Les collectionneurs de la QuakeCon ont encore une chance d'obtenir leurs produits QuakeCon at Home pour compléter leur ensemble en se connectant à la boutique Bethesda Gear d'Europe : beth.games/31E3vUq

Concours des partenaires de la QuakeCon

Les partenaires de la QuakeCon at Home ont préparé de beaux concours pour les fans qui suivront les diffusions et interagiront avec Bethesda sur Twitter via @QuakeCon et @Bethesda. Les fans peuvent découvrir quelques-uns des cadeaux qui seront disponibles au cours de l'événement ci-dessous et rester connectés pour savoir comment les remporter :