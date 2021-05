PlayStation Play At Home : des bonus pour Warzone, Rocket League et bien plus offerts, voici comment les récupérer

Jeu Contenu gratuit

Rocket League Pack PlayStation Plus - Comprend quatre éléments de personnalisation uniques, à savoir les roues Blue Notch, le boost Blue Smoke, la traînée Blue Rocks et la bannière de joueur Trimpact BL.

Brawlhalla Pack Play at Home - Comprend le déverrouillage de la légende Rayman, le skin Sir Rayelot avec des skins d'arme Axe et Gauntlet, l'emote Shrug et le compagnon Grimm.

Destruction AllStars 1100 Points de Destruction

MLB The Show 21 10 Packs The Show

NBA 2K21 Pack Play at Home - Comprend Damian Lillard MyTEAM Series 2 Amethyst, 5000 points MyTEAM et plus.

Rogue Company Pack Play at Home – Comprend la tenue Kyoto Undercover Ronin et 200 Rogue Bucks.

World of Tanks/World of Warships Deux fois le pack Courage pour World of Tanks: Modern Armor - ce pack comprend cinq Boosters Argent x1,5, cinq Boosters XP x2, 7 jours de compte Premium et plus encore. Pour World of Warships: Legends, ce pack comprend le cuirassé de niveau III Arkansas, 7 jours de compte premium et 5x Boosters rares des 5 types.

Warframe Warframe: Starter Bundle – comprend 100 Platine, 100 000 crédits, un booster de 7 jours, le bundle Essential Base Damage Mod et plus