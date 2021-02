PlayStation Play at Home : 4 mois de jeux gratuits et offres spéciales à venir, une grosse exclusivité PS4 offerte pour commencer !

L'année dernière, alors que la première vague du COVID-19 touchait le monde entier, Sony Interactive Entertainment avait fait un beau cadeau aux joueurs en offrant Uncharted: The Nathan Drake et Journey sans condition (Knack 2 remplaçait le premier en Allemagne). Bonne nouvelle, l'opération Play at Home va recommencer en 2021, avec encore plus de titres à se mettre sous la dent !

Des jeux gratuits et des offres de divertissement seront proposés jusqu'en juin 2021, et les festivités vont commencer dès le mois prochain avec un premier gros titre PS4 à récupérer sans frais. Il s'agit de Ratchet & Clank, l'épisode de 2016, qui pourra être déverrouillé définitivement entre le 2 mars à 5h00, heure française, et le 1er avril à la même heure : une bonne manière de se préparer à l'arrivée de Ratchet & Clank: Drift Apart le 11 juin, lui qui est disponible en précommande pour 69,99 € sur Amazon.fr.

Pour les amateurs d'anime, il y aura aussi des offres avec des bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits à Funimation ou à Wakanim, dans les marchés où ils sont disponibles, à compter du 25 mars. Les détails à ce sujet n'ont pas encore été totalement explicités. Play at Home va donc occuper les joueurs PlayStation pendant 4 mois, avec encore plein de surprises à la clé. La PS5 aura-t-elle droit à des cadeaux dans ce cadre ? Affaire à suivre !