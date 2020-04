PS4 : Uncharted: The Nathan Drake Collection et Journey offerts à tout le monde !

Sony s'est déjà engagé fortement dans la lutte contre le COVID-19 avec un fonds de 100 000 000 $ pour aider le personnel médical et éducatif, ainsi que les acteurs du divertissement touchés par la crise. Sony Interactive Entertainment, la branche à qui nous devons la PlayStation, a décidé d'y aller aussi de son effort de guerre.

Avec l'initiative Play at Home, Jim Ryan et son équipe vont former un autre fonds de 10 000 000 $ pour soutenir les développeurs indépendants. Les critères pour recevoir une aide seront dévoilés plus tard, mais Jim Ryan espère soulager les plus petits studios dans cette période difficile. Mais il va aussi faire un très beau geste en offrant deux jeux aux joueurs PS4, sans aucune condition à respecter, pas même un abonnement PlayStation Plus !

Play At Home comporte deux volets : premièrement, fournir des jeux gratuits pour aider à divertir la communauté PlayStation à la maison ; et enfin, créer un fonds pour aider les petits studios de jeux indépendants qui peuvent rencontrer des difficultés financières pour continuer à créer de grandes expériences pour tous les joueurs. Pendant ces jours de distanciation physique, les fans se sont tournés vers le jeu vidéo pour des moments de répit et de plaisir. Chez Sony Interactive Entertainment, nous avons le privilège d'apporter ce divertissement si nécessaire.

Les heureux élus sont Uncharted: The Nathan Drake Collection, qui regroupe la trilogie originale en version améliorée, et Journey, le jeu d'aventure poétique de thatgamecompany. Ils pourront être récupérés définitivement et sans frais entre le 16 avril à 1h00 du matin et le 6 mai à la même heure. À noter qu'en Allemagne et en Chine, la compilation Uncharted sera remplacée par Knack 2 : à priori, en créant simplement un compte PlayStation Store localisé dans l'un ou l'autre de ces pays, vous devriez pouvoir facilement récupérer le jeu gratuitement.