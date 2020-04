PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en avril 2020

Une fois encore, une fuite nous a vraisemblablement dévoilé l'identité des deux prochains jeux offerts avec le PlayStation Plus avant la confirmation par Sony Interactive Entertainment. Avait-elle vu juste ?

Le programme des titres gratuits en avril 2020 pour les abonnés n'est officialisé qu'en ce premier jour du mois, et sans grande surprise, les deux jeux PS4 sont bien ceux qui avaient leaké. À compter du 7 avril et jusqu'au 4 mai 2020, vous pourrez télécharger sans frais Dirt Rally 2.0, le jeu de course Codemasters, et surtout Uncharted 4: A Thief's End, un incontournable de la console. Alors, heureux ?

Les sorties du PlayStation Plus pour avril 2020

Shadow of the Colossus Jusqu'au 7 avril 2020

Support : PS4 Sonic Forces Jusqu'au 7 avril 2020

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour avril 2020

Uncharted 4: A Thief's End À partir du 7 avril 2020

Support : PS4 DiRT Rally 2.0 À partir du 7 avril 2020

Support : PS4