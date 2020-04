Sony lève 100 000 000 $ pour lutter contre le COVID-19

Les initiatives des développeurs et éditeurs s'enchaînent pour lutter contre le COVID-19, avec des dons ou des promesses de reversement de bénéfices en tout genre. Tout le monde met la main à la patte avec des milliers voire des millions d'euros qui seront les bienvenus, mais Sony vient de faire plus fort que tout le monde.

Le géant japonais spécialisé dans le matériel électronique a annoncé qu'il établissait aujourd'hui le Sony Global Relief Fund for COVID-19, un fond de 100 000 000 $ visant à lutter contre la propagation du COVID-19. Il espère ainsi soutenir le personnel médical, aider les enfants et professeurs travaillant à distance, et soulager les personnes travaillant dans l'industrie du divertissement. Un premier don de 10 000 000 $ sera fait au Fond de riposte à la COVID-19 de l'Organisation Mondiale de la Santé. Kenichiro Yoshida, président et directeur de Sony Corporation, a déclaré :

Sony présente ses condoléances aux familles de ceux qui sont décédés des suites de la crise du COVID-19 et exprime sa sympathie à tous ceux qui ont été touchés. Afin de surmonter les défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés à travers le monde, nous ferons tout notre possible en tant qu'entreprise mondiale pour soutenir les individus en première ligne de la bataille contre COVID-19, les enfants qui sont notre avenir et ceux qui ont été impactés dans la communauté créative.

Les 110 000 employés de Sony auront de plus la possibilité de faire des dons pour ce fond dans les semaines à venir. Un beau geste de la part de la multinationale, dont l'activité a été directement affectée par la pandémie.

