PS4 : Sony alerte sur « des risques de retards » pour ses exclusivités

Comme toutes les sociétés, Sony a été impacté par la fermeture de quelques-unes de ses fabriques en Chine et le passage en télétravail d'une partie de ses employés à travers le monde. L'entreprise vient de publier un communiqué dans lequel il donne des nouvelles à ses investisseurs suite aux changements amenés par la propagation du COVID-19.

Déjà, Sony les alerte bien évidemment sur le fait que cette crise sanitaire aura un impact sur les résultats du dernier trimestre de l'année fiscale en cours, qui se termine le 31 mars 2020 pour la firme. Plusieurs points sont évoqués autour du ralentissement de l'activité dans certaines régions, ou justement de sa reprise dans quatre usines en Chine, mais pour le secteur qui nous intéresse, Game & Network Services, voici ce qui a été annoncé.

Sony estime qu'il n'y aura pas d'impact significatif sur cette activité pour l'exercice en cours.

Bien qu'aucun problème ne soit apparu jusqu'à présent, Sony surveille attentivement le risque de retards dans les calendriers de production des jeux vidéo dans ses studios propriétaires et studios partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis.

Pour l'année fiscale qui se termine cette semaine, aucun changement majeur n'aura été à signaler. Mais pour la suite, si aucun retard n'est encore officiellement à prévoir sur les productions prévues pour les mois prochains, Sony ne semble pas exclure des modifications du calendrier si le besoin s'en fait sentir. The Last of Us: Part II, Marvel's Iron Man VR et autre Ghost of Tsushima auront donc une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant quelque temps, et des reports peuvent aussi être imaginés pour des jeux prévus plus tard.

À noter que pour le secteur Electronics Products & Solutions, qui gère la téléphonie mobile, les appareils photo et caméra, les téléviseurs, les casques ou encore l'imagerie médicale, des problèmes d'approvisionnement en matière première vont avoir une « large variété d'impact » sur la production des produits. Des retards sont donc à prévoir de ce côté-là, mais pas forcément du côté de la PS5, qui n'est pas concernée par cette division, et pour laquelle rien n'est clairement évoqué ni même suggéré. Il y a pourtant des rumeurs et projections qui envisagent déjà un report de la console, mais Sony n'est pas encore prêt à parler de et épineux sujet.