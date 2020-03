Ghost of Tsushima prend date dans un somptueux trailer doublé en français, les éditions détaillées

Avec l'arrivée en fin d'année de la PS5, les exclusivités PS4 en provenance de Sony Interactive Entertainment se font rares. Après Dreams, les joueurs attendent donc désormais The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima. Si le premier a vu sa date de sortie repoussée au 29 mai, nous n'avions eu droit qu'à un simple « été 2020 » pour le second lors des Game Awards, jusqu'à aujourd'hui, et la diffusion d'une bande-annonce inédite.

Avant toute chose, nous découvrons pour la toute première fois la VF du jeu, assez plaisante à l'écoute et que nous pourrons à priori changer pour profiter du cadre japonais du jeu de Sucker Punch. Ce trailer dépeint en premier lieu l'invasion de l'île de Tsushima par les Mongoles alors que le personnage principal Jin Sakai n'était alors qu'un simple samurai. Après cet évènement et alors qu'il est désormais connu sous le surnom de « Fantôme », il nous est donné un aperçu de plusieurs figures majeures qui croiseront sa route et donc la nôtre, alliés comme ennemis. Le community manager du studio, Andrew Goldfarb, par l'intermédiaire du PlayStation Blog, a ainsi partagé quelques détails sur deux d'entre eux :

Le premier est l’oncle de Jin Shimura, le jito (seigneur) de Tsushima, ainsi qu’une figure paternelle pour Jin. Il supervise l’entraînement de Jin depuis l’enfance, dans la plus pure tradition des samouraïs, et s’inquiète de plus en plus des stratégies que son disciple commence à adopter, tandis que ce dernier rejette ses enseignements pour devenir le Fantôme. Le second personnage important dont nous souhaitons parler aujourd’hui est Khotun Khan. Le khan est le chef des armées de l’envahisseur mongol, ainsi qu’un ennemi rusé et cruel qui exploite sans remords tout ce qu’il sait des samouraïs pour mieux les détruire. C’est un adversaire brutal et impitoyable que Jin apprendra rapidement à ne pas sous-estimer.

Bien, ensuite, Ghost of Tsushima ne manquera pas son rendez-vous estival, bien au contraire, puisqu'il verra le jour dès le 26 juin. Comme il est de tradition avec les exclusivités PS4, plusieurs éditions verront le jour à cette occasion, toutes accompagnées de bonus de précommande que sont l'avatar de Jin, une mini bande-son numérique incluant des chansons du jeu et un thème dynamique PS4 reprenant la jaquette.

Anyone who pre-orders any edition of #GhostOfTsushima will get access to a digital mini soundtrack and Jin avatar, as well as a new PS4 Dynamic Theme based on our box art ???? pic.twitter.com/xMHdW376XP — Ghost of Tsushima ???? June 26 (@SuckerPunchProd) March 5, 2020

En dématérialisé, vous pouvez dès à présent vous offrir l'Édition numérique Deluxe coûtant 79,99 €, le jeu standard étant affiché à 69,99 €. Pour ce prix, vous obtiendrez le contenu suivant :

Le jeu Ghost of Tsushima ;

Un point de technique* ;

Porte-bonheur d'Hachiman* ;

Apparence Héros de Tsushima* : masque doré, ensemble d'armure et épée, cheval, selle ;

Mini artbook numérique Dark Horse ;

Commentaire du directeur (discussion autour du monde du jeu avec un historien japonais) ;

Thème Samurai pour PS4. *Objets à débloquer au fil de l'histoire.

Les amateurs de jeux physiques auront quant à eux le choix entre l'édition standard, une Standard Plus accompagnée d'un artwork disponible uniquement chez certains revendeurs, une spéciale (69,99 $) avec un steelbook et du contenu numérique (pack Héros de Tsushima, Porte-bonheur d'Hachiman, point de technique, commentaire du directeur et mini artbook numérique), ainsi qu'un collector (169,99 $) incluant en plus de tout ça une réplique du masque de Jin en polyrésine non prévue pour être portée, mais possédant un support numéroté, ainsi qu'une bannière de guerre (sashimono) de 130 cm et un tissu d'emballage (furoshiki), un mini-artbook de 48 pages bien physique et une carte du monde en tissu.

Si tout cela vous fait saliver, un peu de patience, il ne reste donc plus que trois mois avant d'enfin découvrir Ghost of Tsushima !