Ghost of Tsushima : la date de sortie repoussée selon PlayStation Canada

Le COVID-19 va changer le calendrier des mois à venir pour tous les produits culturels ou presque, jeux vidéo compris. Sony Interactive Entertainment a commencé à donner de mauvaises nouvelles en annonçant le report à des dates ultérieures de Marvel's Iron Man VR et The Last of Us Part II.



Et il se pourrait qu'il ait d'autres annonces décevantes à faire au grand public. Des internautes ont en effet découvert sur le calendrier de PlayStation Canada que Ghost of Tsushima était associé à une autre date de sortie que celle que nous lui connaissons. Il est encore officiellement prévu pour le 26 juin 2020, mais le site de la branche affiche une sortie au 1er août 2020. Et pas qu'à une seule reprise, car la page dédiée à l'exclusivité mentionne également ce jour précis.

La date choisie reste étrange, déjà car il s'agit d'un samedi, jour inhabituel voir peu crédible pour le lancement d'une grosse production, celles-ci préférant les mardis et surtout les vendredis. De plus, il est peu fréquent pour les éditeurs de proposer des nouveautés au milieu de l'été. Mais alors que les deux dates ne partagent aucun chiffre en commun, difficile d'imaginer une faute de frappe. Devons-nous au moins y voir là un indice quant à un report à venir de Ghost of Tsushima au mois d'août ? Affaire à suivre.