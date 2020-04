Ghost of Tsushima repoussé et une nouvelle date de sortie pour The Last of Us Part II !

The Last of Us Part II et Marvel's Iron Man VR avaient été reportés sans nouvelle date de sortie par Sony Interactive Entertainment en raison de la pandémie de COVID-19. Dans ces conditions, il était difficile d'imaginer que Ghost of Tsushima allait tenir son planning de son côté. Ce sera le cas, le bébé de Sucker Punch vient d'être officiellement repoussé, et celui de Naughty Dog prend plus ou moins sa place.

Ghost of Tsushima devait sortir le 26 juin 2020, il sera finalement disponible le 17 juillet de cette année.

Il y a quelques touches finales à appliquer et des bugs à corriger - nous allons donc mettre ces quelques semaines supplémentaires à profit. Nous espérons que vous êtes tous en sécurité. Nous avons hâte que vous jouiez, et nous aurons beaucoup plus de détails sur le gameplay à partager très bientôt !

Bonne nouvelle en revanche, nous ne resterons pas sans exclusivité PS4 trop longtemps. Tout juste victime de méchants leaks sur son contenu, The Last of Us Part II va remplacer son partenaire au pied levé. Sa date de sortie est maintenant calée au 19 juin 2020, une date pas si éloignée que ça du 29 mai prévu avant tout cela. Hermen Hulst, responsable des SIE Worldwide Studios, a d'ailleurs tenu à remercier ses équipes pour leur investissement en cette période trouble.

Nous avons constaté une légère amélioration du système de livraison mondial et sommes donc ravis de vous confirmer que The Last of Us Part II sera disponible le 19 juin. Ghost of Tsushima, quant à lui, sortira le 17 juillet.

Je tiens personnellement à féliciter et remercier les deux équipes de Naughty Dog et Sucker Punch Productions d’avoir réussi cet exploit, car ce n’était pas une mince affaire au vu des circonstances actuelles. Ces deux équipes ont redoublé d’efforts pour vous fournir des expériences d’exception, et il nous tarde d’avoir votre avis d’ici quelques mois.

Enfin, je tiens à remercier la communauté PlayStation pour sa patience et son soutien sans faille.