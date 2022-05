PS5 et PS4 : Sony fait le point sur les ventes de ses consoles au 31 mars 2022, la pénurie est toujours là

Après un départ canon dépassant les ventes de sa grande sœur la PS4, la PlayStation 5 a rapidement vu la courbe de ses chiffres être en retard sur cette dernière. La faute n'est clairement pas du côté de la demande, mais bien des stocks toujours insuffisants en raison des conséquences de la crise des semi-conducteurs. Et la tendance n'est visiblement pas près de s'inverser, en témoigne le bilan de Sony venant boucler son année 2021 et s'arrêtant au 31 mars 2022.

Ainsi, à cette date, ce sont seulement 19,3 millions d'unités de PS5 qui ont trouvé preneur, soit 11,5 millions au cours de cette année fiscale et 2 millions sur le dernier trimestre, du 1er janvier au 31 mars 2022... Pour comparer cette contre-performance que bien d'autres envieraient, la PS4 avait été vendue à 14,8 millions d'exemplaires à la même période de son cycle de vie. D'ailleurs, ce sont pas moins de 117,2 millions de PlayStation 4 qui ont été expédiés au total, toujours au 31 mars, avec uniquement 100 000 unités sur le trimestre. Le constructeur a prévu de continuer à en fabriquer cette année, mais ce n'est clairement plus là où est la demande.

Ce qui est sûr, c'est que malgré cette pénurie, l'activité de Sony dans le domaine du jeu vidéo se porte très bien, ce fut même sa meilleure année de toute son existence, c'est dire. Voici quelques autres chiffres intéressants. Toujours au 31 mars 2022, 47,4 millions d'abonnements au PlayStation Plus étaient comptabilisés, soit une baisse de 0,2 million sur la même période, rien de bien grave et cela devrait repartir à la hausse avec l'arrivée des nouvelles formules en juin. Enfin, ce qui constitue en partie ces bons résultats, c'est donc la vente de jeux, qui sont de 70,5 millions de copies sur le trimestre, PS5 et PS4 confondues, soit 9,1 millions de plus que sur la même période l'an dernier. Parmi eux, 14,5 millions sont des productions first-party. Avec les sorties de Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West (toujours en vente sur Amazon), cela n'a rien d'étonnant. Tout aussi intéressant, la quantité de versions dématérialisées n'est que de 71 % contre 79 % l'an dernier sur la même période.

Pour terminer, Sony s'attend à une augmentation de son chiffre d'affaires de 34 % entre avril 2022 et fin mars 2023, notamment en raison d'une amélioration des ventes de hardware et périphériques, et des jeux d'éditeurs tiers. Espérons pour les joueurs cherchant désespérément une PS5 que ce soit le cas.