PS5 et Xbox Series X : retard ou sortie en quantité limitée ? Des analystes se posent la question

Déclaré officiellement comme une pandémie, le coronavirus qui touche actuellement les quatre coins du globe a désormais ralenti tous les aspects de la vie quotidienne et de l'économie mondiale, suscitant une inquiétude générale, des mesures de confinements strictes et ayant un impact très fort sur la bourse, comme pour la société Microsoft qui est en train de chuter violemment... Certes le secteur du jeu vidéo ne représente qu’une petite partie de cette économie mondiale, mais il n’en demeure pas moins impacté.





Un rapport venant des spécialistes de l’industrie et de l’économie du jeu vidéo, DFC Intelligence, indique que le lancement des consoles de nouvelle génération (qui était à l’instar prévu pour fin d’année 2020) serait très probablement retardé et entraînerait quelques mauvaises conséquences, comme un prix initial plus élevé que prévu ou bien même un approvisionnement limité des consoles. Les analystes précisent :

Le coronavirus est susceptible d'avoir un impact majeur à court terme sur la livraison des deux systèmes. Il y a de fortes chances qu'un ou les deux systèmes ne soient pas lancés en 2020. Si les consoles voient le jour en temps et en heure, l'offre sera probablement limitée et le prix initial pourrait être plus élevé que prévu. Actuellement, l'économie est dans un état d'incertitude sans précédent. Même si la situation s'améliore dans les semaines à venir, la capacité de fabriquer et de sortir à temps un nouveau système de jeu haut de gamme est déjà sérieusement compromise.

DFC Intelligence fait également écho d’une déclaration de l'analyste principal de Niko Partners, Daniel Ahmad, qui a récemment stipulé que nous pourrions voir un approvisionnement limité au lancement, ou des versions retardées si le virus continuait d'affecter la fabrication jusqu'au deuxième trimestre 2020. Bref, vivement des communiqués des constructeurs pour en savoir un peu plus sur la situation.