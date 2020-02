Coronavirus : un retard « inévitable » sur la production de la Switch, la sortie des PS5 et Xbox Series X peut-être impactée

L'épidémie du coronavirus 2019-nCoV a déjà tué des centaines de personnes, surtout en Chine et à proximité de Wuhan, où les premiers cas ont été repérés. Pour prévenir une contagion plus massive, les autorités chinoises ont mis la ville épicentre en quarantaine, et limité au maximum la circulation dans la majorité des villes du pays, entraînant un ralentissement voire un arrêt de l'activité de nombreuses entreprises.



La Chine étant un pilier majeur pour à peu près toutes les industries mondialisées, la chaîne de production de nombreux produits va se retrouver impactée, y compris dans le monde du jeu vidéo. L'actuel président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a officialisé la chose en annonçant qu'il y a déjà un retard « inévitable » sur le processus de fabrication des Switch, Joy-Con et autres accessoires. Pour le moment, aucune mention n'est faite d'une éventuelle rupture de stock de ces produits, mais il n'est pas impossible que cela arrive si la situation autour du coronavirus et donc les mesures de confinement s'aggravent ces prochaines semaines.

Ubisoft est aussi touché par le biais de ses studios à Shanghai et Chendu, fermés depuis une semaine selon Yves Guillemot.

Pour le moment, c'est facile à gérer. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est que nous allons travailler avec tous les autres studios que nous avons au cas où ce serait trop long.

Chez Oculus, la rupture de stock de l'Oculus Quest due à de très bonnes ventes pour les fêtes de fin d'année n'est pas prête de s'arrêter non plus.

L'Oculus Quest est en rupture de stock dans certaines régions en raison de la forte demande. Cela dit, comme d'autres sociétés, nous nous attendons à un impact supplémentaire sur notre production de matériel en raison du coronavirus. Nous prenons des précautions pour assurer la sécurité de nos employés, partenaires de fabrication et clients, et surveillons la situation de près. Nous travaillons pour rendre le produit à nouveau disponible dès que possible.

Les décisions du gouvernement chinois de limiter au maximum les interactions entre les locaux ne datant que d'il y a deux semaines, difficile de savoir comment évoluera la propagation du virus et donc l'encouragement au confinement dans les semaines à venir. Ken Rumph, analyste pour la banque d'investissement Jefferies Group, a néanmoins tenu à prévenir le milieu que, vu la situation actuelle, il n'est pas impossible que la production et donc la sortie des PS5 et Xbox Series X pour la fin d'année 2020 soit repoussée, ou au moins que des problèmes d'approvisionnement soient rencontrés.

Le secteur des jeux vidéo est en train de produire, ou commence à produire, une génération de machines pour plusieurs années pour la fin d'année 2020. Si les fermetures dépassent environ un mois, les calendriers des constructeurs seront retardés. Les nouvelles consoles pourraient également souffrir de problèmes d'approvisionnement en raison d'une interruption prolongée, avant leurs lancements prévus à l'automne 2020.

Il ne s'agit là que de projections, et il faudra d'abord voir comment évolue la gestion du coronavirus pour commencer à s'inquiéter de ce calendrier, qui paraît effectivement assez futile en comparaison du risque sanitaire mondial potentiel. Dans tous les cas, si retard il y a, les éditeurs et constructeurs sont experts en la matière, et n'hésiteront pas à communiquer sur le sujet.

