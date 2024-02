RUMEUR sur la Switch 2 : la sortie finalement retardée

La console qui va succéder à la Nintendo Switch reste encore mystérieuse, mais les bruits de couloir se font de plus en plus nombreux. Le constructeur japonais n'a rien officialisé, mais d'après les rumeurs, la console serait une évolution de la Switch, toujours hybride avec un écran LCD plus grand et un tarif plus élevé.

VGC affirmait l'été dernier que la Switch 2 serait lancée en 2024, sans doute en fin d'année, mais finalement, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps. Que ce soit le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe, Eurogamer ou même Andy Robinson de VGC, tous affirment ces dernières heures que Nintendo lancerait sa prochaine console au premier trimestre 2025, soit huit ans après la Switch. Un retard en interne qui aurait été annoncé récemment aux studios tiers, la raison serait que Nintendo préparerait un très gros jeu first-party pour le lancement.

Un report du lancement qui ne changerait pas grand-chose pour le constructeur, la sortie se faisant dans la même année fiscale, tandis qu'il sort la console avant le 31 mars 2025. Comme rien n'a été annoncé officiellement, Nintendo peut se le permettre. Par ailleurs, d'autres rumeurs laissaient entendre que la successeur de la Switch serait présentée en mars prochain, mais avec ce retard, Nintendo va peut-être prendre son temps et éviter de dévoiler une console un an avant son lancement. En attendant, les rumeurs se multiplient.

